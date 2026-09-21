Jorge Macri envió a Fulvio Pompeo a la cumbre de alcaldes del G20: foto con Zohran Mamdani tras contactos con republicanos

El secretario de Relaciones Internacionales de CABA viajó a Nueva York para el Urban 20. Lo recibió el alcalde demócrata, anfitrión del encuentro. Días atrás, la delegación porteña realizó una gira por EEUU que incluyó contactos con la Casa Blanca.

El secretario de Relaciones Internacionales e Institucionales, Fulvio Pompeo, viajó a la ciudad de Nueva York enviado por Jorge Macri para encabezar la representación de la Ciudad de Buenos Aires en el encuentro de ciudades del G20 “Urban 20” (U20). Allí fue recibido por el alcalde demócrata Zohran Mamdani, anfitrión del evento. Días atrás, la delegación porteña realizó una gira por EEUU que incluyó contactos con la Casa Blanca.

El encuentro comenzó el 19 y finalizó este lunes 21 de septiembre. El funcionario de CABA, distrito fundador de U20 junto a París, destacó el valor del espacio para intercambiar experiencias entre ciudades con realidades diferentes y acercar la perspectiva local a las discusiones globales. Desde la primera reunión en Buenos Aires en 2018, el Urban 20 se consolidó como plataforma de la diplomacia de ciudades.

"Participamos en la Plenaria del Urban 20 representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un espacio clave de diplomacia urbana que impulsamos y cofundamos junto a París en 2018, durante la presidencia de Argentina en el G20. En tiempos en que los consensos globales son cada vez más difíciles, estos espacios son fundamentales para sostener el diálogo. Excelente agenda de trabajo junto a alcaldes de las principales capitales y ciudades globales del mundo", dijo Pompeo en "X".

El mensaje estuvo acompañado por una foto junto a Mamdani, una de las principales figuras del partido demócrata y fuertemente crítico del gobierno de Trump. El encuentro se dio luego de la gira que encabezó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a Cristian Ritondo y el jefe de Gabinete de CABA, Gabriel Sanchez Zinny, por EEUU, de la que también formó parte Pompeo y que incluyó reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y con representantes republicanos del Congreso.

“La política internacional ya no se articula sólo entre cancillerías: las ciudades también participan, en especial en un contexto en el que los Estados encuentran dificultades para alcanzar acuerdos" , sostuvo Pompeo durante su disertación. Lo acompañó en la comitiva la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti.

El funcionario porteño destacó también que en un contexto en que los consensos globales "son cada vez más complejos", son las ciudades las que "pueden aportar una mirada cercana a las necesidades concretas de los ciudadanos”.

El evento, co-presidido por Nueva York y Los Ángeles, reunió a alcaldes y líderes de las principales ciudades del G20. Participaron el alcalde de Nueva York, Mamdani; el alcalde de París, Emmanuel Grégoire; la vicealcaldesa de Los Ángeles, Dilpreet Sidhu; el alcalde de Barcelona, Jaume Collbon; la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema; el alcalde de Atlanta, Andre Dickens; la alcaldesa de Boston, Michelle Wu; el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Los ejes del encuentro de alcaldes del G20

En cuanto a los ejes de trabajo, Buenos Aires puso sobre la mesa su experiencia concreta orientadas a fortalecer la resiliencia urbana, ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda y promover la integración de las personas migrantes. Estos desafíos requieren respuestas coordinadas y sostenidas a nivel local, y constituyen también espacios en los que la Ciudad puede compartir aprendizajes y experiencias con otras ciudades del mundo.

Uno de los desafíos compartidos es fortalecer la capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos extremos. En Buenos Aires, las principales amenazas son las lluvias intensas, las inundaciones y las olas de calor.

Asistieron al encuentro la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada; el alcalde de Denver, Mike Johnston; la alcaldesa de Freetown, Denise Yvonne Aki-Sawyerr; el alcalde de Helsinki, Daniel Sazonov; el alcalde interino de Estambul, Mr. Nuri Aslan; el gobernador de Jakarta, H.E. Pramano Anung; la alcaldesa de Rotterdam, Carola Schouten; el vicealcalde de Tshwane, Ald Eugene Modise; la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, y representantes de ciudades como Bristol, Londres, Sao Paulo y Tokio.

Este año la Ciudad fue reconocida como Nodo de Resiliencia de Making Cities Resilient 2030, la iniciativa de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres. Ante el fenómeno de El Niño y el aumento de las precipitaciones, se reforzó el Plan Operativo ante Emergencias Hidrometeorológicas, con alertas, monitoreo en tiempo real y despliegue territorial para anticipar riesgos y reducir su impacto.

Además, se amplió la red de refugios climáticos: hoy cuenta con más de 250 en escuelas, bibliotecas, centros culturales y espacios verdes, donde vecinos y visitantes pueden resguardarse durante los días de calor extremo.

En materia de vivienda, se trabaja junto al Banco Ciudad para facilitar el acceso al crédito hipotecario con condiciones preferenciales para familias, jóvenes y trabajadores. La experiencia con la regulación de alquileres no dio los resultados esperados, por lo que se priorizan otras herramientas.

En migración, Buenos Aires —ciudad históricamente construida por migrantes— mantiene un fuerte compromiso con la integración, en el marco del respeto de la ley y de un uso sostenible de los recursos públicos.

Jorge Macri, Cristian Ritondo, Gabriel Sánchez Zinny y Fulvio Pompeo. En el centro, Christopher Landau.

De los republicanos al demócrata Mamdani, la agenda del Gobierno porteño

El viaje de Pompeo a Nueva York se llevó a cabo apenas días después de finalizada la gira del jefe de Gobierno por EEUU. La agenda del mandatario incluyó una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y un encuentro con Richard Walters, funcionario de la Casa Blanca, ante quienes ponderó la gestión de Javier Milei.

En la Casa Blanca los recibió Walters, con quien dialogaron sobre el escenario político de EEUU, a menos de dos meses de las elecciones de medio término en las que Trump se jugará el equilibrio de poder en el Capitolio. También conversaron sobre los cambios que está atravesando la región y el nuevo mapa político que dejaron las últimas elecciones en países de América Latina.

La agenda del alcalde porteño no se circunscribió a los funcionarios del gobierno de Trump. También incluyó encuentros con congresistas republicanos. Por caso, conversaron con el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno; el representante republicano por Ohio, Michael Rulli, copresidente del Congressional Argentina Caucus; y la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar.

El mandatario apunta a relanzar la agenda internacional de los amarillos. En ese marco, Jorge Macri reafirmó la importancia de que el PRO tenga "una agenda internacional propia" y que participe activamente de las conversaciones sobre el futuro de la Argentina, la relación con Estados Unidos y los desafíos que enfrenta América Latina.