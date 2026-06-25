Kylian Mbappé y Erling Haaland, cara a cara por el liderazgo del Grupo I del Mundial 2026

Francia y Noruega se miden con sus figuras como protagonistas y con el primer puesto del grupo en juego.

El duelo entre Mbappé y Haaland será uno de los grandes atractivos de la fase de grupos.

Kylian Mbappé y Erling Haaland protagonizarán uno de los grandes duelos individuales del Mundial 2026 cuando Francia y Noruega se enfrenten este viernes cerca de Boston, en un partido que definirá el liderazgo del Grupo I y reunirá a dos de los máximos goleadores del torneo.

El encuentro aparece como el primer gran choque entre dos delanteros de élite durante la Copa del Mundo, en una competencia marcada por el peso ofensivo de sus grandes figuras. Ambos seleccionados ya tienen asegurado su lugar en los dieciseisavos de final, pero buscarán terminar la fase de grupos en la mejor posición posible.

El delantero francés llega al partido con cuatro goles en el Mundial y un rendimiento que volvió a colocarlo en el centro de la escena internacional. Con 27 años, Mbappé no solo es la referencia ofensiva de Francia, sino que también continúa acercándose a los máximos registros históricos de la competencia.

El atacante del Real Madrid igualó los 16 goles de Miroslav Klose en Mundiales, una marca que hasta hace poco pertenecía al alemán y que Lionel Messi superó para convertirse en el máximo goleador histórico con 18 tantos.

Sin embargo, el propio Mbappé intentó quitarle importancia a la pelea individual y aseguró que su objetivo está puesto en el equipo. “Si quiero fijarme en lo que hace Leo, voy a tener que hacer todavía más. Yo no miro en absoluto lo que él hace. Solo pienso en ayudar a mi equipo”, sostuvo tras marcar un doblete ante Irak.

mbappe francia Mbappé llega al Mundial 2026 como una de las grandes figuras ofensivas de Francia.

El francés también atraviesa un momento especial con su selección: alcanzó los 60 goles con Francia, superó a Olivier Giroud y quedó como máximo anotador histórico del combinado nacional. Su objetivo, más allá de las estadísticas, es llevar a los Bleus a una nueva final mundialista tras el título conseguido en 2018 y la derrota ante Argentina en 2022.

Para ese desafío, Francia tendrá una ausencia importante. Didier Deschamps no estará en el banco luego de viajar a Francia por el fallecimiento de su madre. Su asistente Guy Stéphan será quien dirija al equipo ante Noruega.

Haaland, el fenómeno noruego que busca hacer historia

Del otro lado estará Haaland, una de las grandes apariciones del fútbol mundial y una de las figuras que busca dejar su huella en su primera Copa del Mundo. El delantero del Manchester City ya marcó cuatro goles en el torneo y comparte el segundo lugar de la tabla de goleadores junto a Mbappé y Vinícius Jr.

Noruega regresó al Mundial después de 28 años y encontró en su capitán a su principal arma ofensiva. Haaland marcó dos goles ante Irak y otros dos frente a Senegal, confirmando una estadística impresionante: suma 59 goles en 52 partidos con su selección.

erling haaland Haaland disputa su primera Copa del Mundo y ya es protagonista con Noruega. Instagram Erling Haaland

A pesar del peso del partido ante Francia, el atacante intentó bajar la expectativa sobre el duelo individual. “Sinceramente, ahora me importa más bien poco ese partido”, confesó. “Hemos logrado clasificarnos, lo cual es increíble. Es probable que los franceses nos ganen. Seguramente ganarán el torneo”.

El entrenador noruego, Stale Solbakken, tampoco confirmó la presencia del delantero y adelantó que podría realizar modificaciones para cuidar a sus jugadores pensando en la próxima ronda. “Habrá cambios contra Francia”, explicó luego de asegurar la clasificación.

Más allá de los posibles descansos, el choque entre Francia y Noruega pondrá frente a frente a dos de los goleadores más determinantes del fútbol actual, con el liderazgo del grupo y una nueva página en la carrera por dominar la Copa del Mundo.