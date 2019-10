Lavagna se baja de gabinete PJ pero ya abre la lista de pases

El escenario es previsible. El massismo se desdobló en el cierre de listas. Sergio Massa se anotó en el Frente de Todos como primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires. En el mismo casillero, pero en la boleta de Consenso Federal, se inscribió Graciela Camaño, madrina política de Massa y esposa de Luis Barrionuevo. Si Alberto F. ratifica su triunfo en las presidenciales del domingo 27, el massismo residual que recayó en la boleta de Lavagna se sumaría al Frente de Todos. Ese esquema incluiría también a Marco Lavagna.

Lavagna padre señaló además que se sintió “incómodo” en el debate realizado el domingo pasado al no poder “contribuir” en contra de la polarización. “Es cierto que me he sentido así (incómodo) porque era poco lo que se podía contribuir en términos de disminuir la fuerte polarización que predomina en la política argentina hace ya varios años”, explicó.

Para Lavagna, “es preferible que sea más flexible el debate y que haya tiempos distintos”, aunque analizó que habiendo “seis candidatos se hace difícil manejarlo”, y “es mejor que haya algo, a que no haya nada”. El ex ministro de Economía manifestó que “hubo datos que no fueron correctos”, pero que “hubo impresiones de los dos lados”, en referencia tanto al candidato de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri; y al postulante del Frente de Todos, Fernández.

Más tarde, el candidato de Consenso Federal afirmó que una de las cosas que le molestó durante el debate del domingo pasado fue “la sensación de que dos actores centrales no tenían mucha voluntad de diálogo entre sí”. “Nosotros insistimos en la absoluta necesidad de un gobierno con mayores consensos. La crisis es compleja y se necesita que la política, en las cuestiones centrales, esté en la misma línea”, indicó. “Hay que demostrar que se puede poner a la economía de pie de vuelta, que se puede generar empleo. Por eso es importante que haya representaciones múltiples en el Congreso, más allá de la elección presidencial”, sostuvo el postulante.

En la misma línea, Juan Manuel Urtubey, dijo desde Jujuy que la fórmula que integra con Lavagna “ofrece una alternativa superadora” frente a “la atracción de los polos de poder”. “La atracción de los polos de poder es grande, pero Consenso Federal ofrece una alternativa superadora”, dijo el salteño durante una conferencia de prensa. Urtubey llegó a la capital de Jujuy, donde gobierna el oficialista radical Gerardo Morales, para apuntalar las candidaturas a diputado nacional de su espacio, Alejandro Snopek y Ana Soledad Alarcón. Hoy, Urtubey acompañará a Lavagna en sus recorridas por Resistencia y Corrientes.