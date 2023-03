“Lectores de sensibilidad”: ¿son salvadores o nuevos censores?

Objeto de acalorados debates, los profesionales que revisan manuscritos para detectar estereotipos o expresiones hoy consideradas políticamente incorrectas son conocidos como “lectores de sensibilidad”. Los “sensitivity readers”, tal su nombre en inglés, son parte desde hace años de la industria editorial anglosajona, en particular en la literatura infantil. Pero con movimientos contra la violencia sexual, como el #MeToo, o contra el racismo, como Black Lives Matter (BLM), se volvieron más activos en todos los géneros. Y no todos están contentos.

Los lectores de sensibilidad acaban de ser ridiculizados tras el anuncio de que los libros de Roald Dahl o de Ian Fleming, autor de las novelas de James Bond, han sido o serán reeditados con cambios para adaptarse a las percepciones culturales contemporáneas. En la obra de Dahl, los personajes ya no son “gordos” o “locos”; en la de Fleming, se eliminan las descripciones de personajes negros consideradas racistas.

No tardaron en llegar las acusaciones de censura de quienes dicen temer una literatura aséptica, que edulcore el pasado y el presente. “La gente dice eso pero no creo que entienda el proceso”, dijo a la prensa Patrice Williams Marks, una lectora de sensibilidad que reside en Los Ángeles. “Si se escribe sobre una población o una comunidad con la que uno no está familiarizado y se quiere que sea auténtico entonces se busca un lector de sensibilidad que sea parte de esa comunidad y se le pide su opinión”, explica. Por otro lado, los autores “no están obligados a aceptar los cambios propuestos”, agrega Lola Isabel González, otra revisora de textos también afincada en Los Ángeles. ¿Quiénes son estos lectores de sensibilidad? En general se trata de editores independientes, a menudo pagados por palabra o número de páginas, y con estrictas cláusulas de confidencialidad, por autores o editores preocupados por la precisión de sus textos. O, como acusan los críticos, para evitar las consecuencias de una posible tormenta en las redes sociales en caso de un paso en falso. Los revisores de manuscritos ofrecen varias especialidades en función de su origen, religión o experiencia: “hijo de inmigrantes”, “bisexual”, “autista”, “portadora de hiyab”, “sordo”, “experto en la cultura de China continental y en la de Hong Kong”.