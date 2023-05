25 de mayo en CABA: dónde comer el mejor locro, empanadas y guiso de lentejas

Direcciones: Echeverría 1474, Belgrano, y Balcarce 436, San Telmo.

locro SALE E PEPE.jpg

RIBS AL RÍO

Este espacio inspirado en la cocina texana tendrá dos versiones de locro ahumado a la leña: uno con entraña del centro, panceta y chorizo, y otro vegetariano con boniato, choclo y zapallo cabutia. Se servirán con dos panes caseros y una salsa picante Quiquirimichi, a base de aceite, ají molido, pimentón y cebolla de verdeo. También se podrán pedir en combo junto con una empanada de brisket ahumado y una copa de vino.

Direcciones: Av. Costanera Rafael Obligado 7010 y Armenia 1744, Palermo.

Ribs al R+¡o (5).jpg

JOE’S GRILL

En este restaurante de San Isidro tienen una propuesta ideal para pasar el 25 de mayo en familia. Ofrecerán un menú criollo, compuesto por una empanada de lomo y guiso de lentejas y tendrán pastelitos caseros para acompañar con cualquiera de sus opciones de cafetería. El lugar cuenta con un colorido y cómodo salón, una amplia terraza y una exclusiva zona de juegos para chicos.

Dirección: Av. Fondo de la Legua 340, San Isidro.

Joe_s Grill (1).jpg

ALCAHUETE

La pizzería artesanal que propone una versión contemporánea de la auténtica pizza porteña, ideó un menú que suma una empanada frita de carne ahumada (con cebolla de verdeo, comino y pimentón), dos porciones de muzzarella XL (hecha con harinas orgánicas y larga fermentación en frío, de media masa y al molde) y una copa de vino tinto.

Dirección: Scalabrini Ortiz 1335, Palermo.

Alcahuete empanadas.jpg

CHUNGO

Del 25 al 28 de mayo, la mítica heladería tendrá pastelitos de batata o membrillo caseros para darle el toque dulce a la tarde del 25. Se podrán adquirir en combo con un latte, un flat white, un espresso doble o un submarino, en las sedes de Palermo Chico, Barrancas de Belgrano, Belgrano, Saavedra, Villa Urquiza, Devoto Shopping, San Justo, Adrogué, Canning y Pilar.

Chungo - pastelitos de membrillo y batata.jpg

MADA PATISSERIE

Juliana Herrera Dappe, chef experta en pastelería y creadora de esta boutique, invita a festejar la Revolución de Mayo con una edición especial de sus delicados macarons artesanales: rellenos de dulce de leche y decorados con los colores de nuestra bandera. Presentados en elegantes cajas de 8 o 12 unidades son una gran opción para compartir o regalar. Estarán disponibles desde el 22 al 27 de mayo para retirar por el local o pedir a domicilio.

Dirección: 3 de Febrero 1064, Belgrano.

MADA MACARONS 1.jpg

Menú especial para el 25 de mayo

SUSHICLUB

Quienes no son fanáticos de los platos patrios, pero quieren sumarse a los festejos con un menú especial, pueden aprovechar del jueves 25 al domingo 28 de mayo, cuando el combinado Roll&Roll de SushiClub se podrá pedir con descuento para take away a través de su tienda virtual. Se compone de piezas favoritas como el Sweet Roll, relleno de langostinos en tempura, tamago, palta y queso crema con cilantro, envuelto en salmón y bañado en salsa de mango.