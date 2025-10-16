El destino poco visitado de Córdoba que es el lugar ideal para desconectarse de la rutina







Si bien no es de los destinos más concurridos por el turismo en Córdoba, este lugar tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.

Este lugar ubicado en Córdoba no atrae mucho turismo pese a la gran cantidad de actividades que ofrece. Enamórate de Córdoba

Hay muchos lugares que si bien tienen mucho para ofrecer al turismo, no son las primeras opciones que eligen los visitantes a la hora de llegar a Córdoba. Pero una vez que son descubiertos, se convierten en una parada obligatoria para cualquiera que llegue a la provincia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

San Francisco del Chañar es de esos sitios que no figuran entre las principales atracciones del suelo cordobés, pero que logran atrapar a quienes se aventuran allí por la tranquilidad y la historia que arrastra.

Atardecer_en_San_Francisco_del_Chañar Solcitobrillante No es de las primeras opciones para el turismo en Córdoba, pero este lugar encanta a quién lo visita. Solcitobrillante

Dónde se ubica San Francisco del Chañar San Francisco del Chañar se encuentra en el extremo norte de la provincia de Córdoba, dentro del departamento de Sobremonte. Está rodeado por paisajes de monte nativo y llanuras áridas que se mezclan con las primeras estribaciones de las sierras de Ambargasta.

El clima es cálido y seco durante gran parte del año, lo que lo convierte en un destino ideal para el turismo rural y las actividades al aire libre. Su entorno natural conserva flora autóctona y una gran variedad de aves, lo que atrae a quienes buscan experiencias más tranquilas y en contacto con la naturaleza.

Qué se puede hacer en San Francisco del Chañar El atractivo principal del lugar está en caminar sin prisa por su casco histórico: calles de adobe, casas antiguas y rincones que conservan un aire colonial. La Parroquia San Francisco Solano, conocida como la “Catedral del Norte”, se alza con torres imponentes y es un punto de referencia obligado. Otra parada recomendada es el Castillo El Carrizal, construido en el siglo XIX por Tristán Vivas con inspiración italiana, que se erige sobre el paisaje agreste como un símbolo de audacia arquitectónica en medio de la naturaleza. Para conocer lo más profundo del territorio, se puede recorrer vestigios del antiguo Camino Real al Alto Perú, con postas históricas como la Posta de Pozo del Tigre que aún conserva inscripciones antiguas en su dintel. Además, la vida local late en eventos como el Festival Provincial de la Palma, donde la identidad regional se manifiesta con música, gastronomía y artesanías, destacando la palma de Caranday como símbolo del territorio. Cómo ir hasta San Francisco del Chañar Desde la ciudad de Córdoba, el recorrido más directo es por la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta Villa de María del Río Seco y, desde allí, por la Ruta Provincial 22 hasta San Francisco del Chañar. El camino está asfaltado casi en su totalidad y permite acceder fácilmente en vehículo particular. También hay servicios de transporte interurbano que conectan el norte cordobés con la capital provincial, y rutas alternativas que vinculan el pueblo con Santiago del Estero, lo que facilita su llegada desde provincias vecinas.

Temas Turismo