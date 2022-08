5 lugares para tomar el mejor whisky de Buenos Aires

Algunos de estos locales directamente se especializan en whisky, en tanto que otros ofrecen todo tipo de bebidas pero -atenti- tienen un portfolio de etiquetas más que interesante.

5 bares para tomar whisky en Buenos Aires

1. Sede

Guevara 421, Chacarita.

Abierto de miércoles a sábados desde las 18. Instagram: @sedewhisky

"Aquí murió la mirada conservadora del whisky. Q. E.P.D", dice una placa de mármol en su entrada. En poco tiempo, este pequeño local supo ganarse un lugar entre los más jóvenes amantes del whisky. No hay sillones, sino mesas mínimas y banquetas altas. Se escucha trap, reggaeton, hip hop, house, música disco o electrónica. Detalle: suele haber más mujeres que hombres, tras el consumo de whisky. Otro dato: no es caro. Según sus dueños, tienen "la medida más barata del mercado". Hay un centenar de etiquetas y el whisky se sirve con soda, con agua, con hielo, o con limón.

sede whisky.jpg

2. Bourbon, Brunch & Beer

Ravignani 1802, Palermo.

Martes a domingos de 18 al cierre. Instagram: @bourbon_brunch_and_beer

Bajo la dirección creativa de Andrés Rolando (Up Town, Trade Sky Bar y Nicky Harrison), en este "street bar" solo se sirve Bourbon. Si hablamos de destilados, claro. Porque aquí se sigue una tendencia que viene pisando fuerte: combinar el whisky con un trago de cerveza. El lugar convoca a un público de entre 30 y 50. Para maridar con el whisky, la carta propone platos ligeros como rabas, hummus o papas kimchi. En pleno distrito audiovisual porteño, hay habitués de las productoras y oficinas de la zona. Para los que quieren empezar a beber bourbon, se propone un Old Fashioned. Otra estrategia es agregarle un poquito de agua para que suban los aromas y los sabores y no resulte un gusto tan complejo. Según dicen, el más clásico de los cócteles sale con almíbar especiado y pomelo, bitter Angostura y un toque de jerez, más unas cerezas de producción propia.

bourbon bar.jpg

3. Prado y Neptuno

Ayacucho 2134, Recoleta.

Abierto todos los días de 7 a 24. Instagram: @pradoyneptuno

El nombre del lugar homenajea a la mítica esquina de los tiempos dorados de La Habana de los años 50, donde se reunían pensadores y escritores. Es que en Prado y Neptuno la especialidad es el maridaje de whisky y cigarros, con una excelente selección de habanos y de destilados. Sillones cómodos y mesas bajas son el mobiliario que invita a relajarse y disfrutar sin prisas, como en la extensión del living. En poco más de una veintena de mesas y poca señal de celular, el ambiente parece de club social. Single malts, blends y whiskies de distintas procedencias componen la carta "super amplia", que abarca desde ahumados hasta ligeros triples destilados para abrir con un poco de agua. Se asegura que no hay habano o cigarro que no "matchee" con una bebida.

prado y neptuno.jpg

4. Presidente Bar

Av. Presidente Quintana 188, Recoleta.

Abierto de martes a domingo desde las 11. Instagram: @presidentebar.

Aseguran que la barra de Presidente Bar es una de las mejores de Buenos Aires. De hecho, forma parte del ranking mundial de los 50 Best Bars. La modalidad es que no haya whiskys que "duerman" en la barra, sino que haya movimiento, y por eso se disponen precios relativamente accesibles. En la carta hay etiquetas difíciles de conseguir en el país: Port Charlotte Bruichladdich, Compass box oak cross, The Epicurean o Loch Lomond Signature. Hasta sugieren el tipo de hielo: tallado, cristalino, con sello de bronce o común. Aseguran que en Presidente preparan el mejor Penicillin de Buenos Aires, con jugo de limón, una miel orgánica y un jengibre "maravillosos" más Johnnie Walker Black Label. Los insumos de calidad, afirman, hacen la diferencia.

presidente bar.jpg

5. Florería Atlántico

Arroyo 872, Retiro.

Abierto de martes a domingo desde las 11. Instagram: @floreriaatlantico.

Es conceptuado como un buen lugar para tomar whisky, aunque su especialidad son los cócteles inspirados en los inmigrantes que llegaron al país desde distintos lugares del mundo. Con base de Great King Street, un escocés elegido "porque es un blend elegante, suave y liviano" Giovannoni creó Yamanas (por los indígenas de Tierra del Fuego), con Earl Grey, Old Tom Gin, calafate, espirulina, agua de río y agua de mar, bitter de centolla y crustáceos patagónicos. El mismo scotch se luce en Colonia Monte Grande (por los inmigrantes que llegaron desde la isla), que lleva Black Bun, manteca y tala y en el Vitícola, con Telling, mafé, leche ahumada y leña. Se detalla que entre los escoceses se cuentan The Glenrothes, Cardhu y The Dalmoer (Speyside), The Spice tree, Glenmorangie y Talisker (Highland), The Peat Monster y Caol Ila (Islay). También están los irlandeses bourbons, Canadian y un single malt argentino, La Alazana.