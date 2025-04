Con distinción de la Guía Michelín: la cocina de inmigrantes que emociona a Buenos Aires

Con una estrella Michelin y años en la lista de los 50 Best, Mishiguene emociona con sabores que homenajean la memoria y la tradición judía.

Mishiguene nació en 2014 con un objetivo claro: poner en valor la cocina de las madres, abuelas y bisabuelas inmigrantes. Hoy, con una distinción de la Guía Michelin y ocho años consecutivos en The World’s 50 Best , es uno de los restaurantes más reconocidos de Buenos Aires y un símbolo de la gastronomía con memoria.

Mishiguene se fundó con una visión única: rendir homenaje a las recetas que llegaron a Buenos Aires desde Europa, el Mediterráneo, Oriente Medio y Asia, las cuales fueron transmitidas de generación en generación. Con una propuesta que fusiona tradición y modernidad, el restaurante ofrece una experiencia culinaria que no solo deleita el paladar, sino que también despierta recuerdos y emociones.

MIshigueneLA8A9333.JPG Mishiguenel, ubicado en Lafinur 3368, Palermo.

Bajo la dirección de Tomás Kalika, quien tiene una formación en Jerusalén y más de 25 años de experiencia en gastronomía, Mishiguene se convirtió en un referente de la cocina judía en Argentina. Desde su apertura en 2014, el restaurante logró un reconocimiento internacional. Su inclusión en la lista de The World’s 50 Best desde 2017 es solo una de las distinciones que avalan la calidad de su propuesta, además de recibir en 2024 una estrella Michelin. Kalika, por su parte, también fue galardonado con el Best Chef Award, consolidándose como uno de los chefs más influyentes del mundo.