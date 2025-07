Con este consejo podrás proteger a tus plantas de las plagas de invierno

Durante el invierno , el cuidado de las plantas debe ser más riguroso . Pero esto no se debe solamente a las bajas temperaturas, sino también a la llegada de plagas que, a pesar de que no son tantas como el verano o primavera, son igual de letales, por lo que es necesario conocer de qué maneras se pueden proteger.

Una particularidad de las plagas de invierno es que normalmente no se pueden observar a simple vista. Ellas no atacan las hojas o el tallo, sino que prefieren afectar a la planta directamente desde la tierra o las raíces. Si no se cuidan bien, habrá mayor probabilidad de que se propague la aparición de orugas, larvas, gusanos y chinches.