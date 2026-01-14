¿Cuáles son las reglas que pocos conocen del tejo en la playa? Las curiosidades de este clásico juego

Las recomendaciones de la Asociación Internacional del Tejo para jugar de manera correcta al deporte durante estas vacaciones 2026.

En la época de vacaciones , encontrar entretenimiento puede ser una tarea difícil. Entre el descanso y las actividades relajantes, es una creencia recurrente entre los fanáticos de viajar que es crucial encontrar actividades para mantener a los más chicos y a los más grandes entretenidos , sobre todo para aquellos que viajan en familia.

Es por eso que los juegos de playa se convirtieron en una de las actividades más populares para todos los argentinos que visitan la playa durante sus vacaciones. Uno de los juegos más conocidos es el tejo , sobre el que existen diversas versiones, reglas y maneras para jugarlo. Esta es la versión oficial de uno de los juegos más reversionados por las familias argentinas.

Las reglas de este popular y entretenido juego son conocidas en sus cuestiones generales, aunque, como ocurre con cualquier entretenimiento, suelen generar dudas o discusiones. A continuación, estos son sus puntos centrales según la Asociación Internacional del Tejo (AIT).

El juego consiste en lanzar los tejos lo más cerca posible de una pieza más pequeña, llamada tejín , que se arroja previamente. Una vez completados todos los lanzamientos, el equipo obtiene tantos puntos como tejos tenga más cercanos al tejín en comparación con el equipo rival.

El partido comienza con un sorteo: el equipo ganador elige el color de los tejos, arroja el tejín dentro del área de juego y realiza el primer lanzamiento. A continuación, el equipo contrario lanza sus tejos de a uno por vez hasta lograr ubicar uno más próximo al tejín. Cuando eso ocurre, el turno pasa nuevamente al equipo rival, que intentará revertir la situación, y así de manera alternada hasta finalizar la partida.

Superficie y medidas reglamentarias

La superficie de juego tradicional es de arena, preferentemente húmeda, y puede incluir tierra y/o conchilla hasta el 20% de sus dimensiones.

En el caso de una cancha oficial de tejo, las dimensiones reglamentarias son de 2,50 metros de ancho por 12 metros de largo, a las que se deben agregar las áreas destinadas a la circulación y al lanzamiento.

Terreno de juego

El terreno de juego debe ser rectangular y simétrico, y estar delimitado mediante líneas marcadas con una soga perimetral apoyada sobre la superficie. A los 6 metros se trazará una línea central que dividirá la cancha en dos áreas de juego iguales. Estas líneas no formarán parte de las áreas que delimitan.

Zona de lanzamiento

Esta zona deberá encontrarse al mismo nivel que las áreas de juego, sin obstáculos que las separen y que puedan provocar el rebote o retorno de los tejos hacia la cancha, alterando el desarrollo de las jugadas. La delimitación de este sector, que tendrá entre 0,75 y 1,50 metros, se realizará con el mismo material y bajo las mismas condiciones que las áreas de juego.

Banderines

Tendrán una altura de entre 30 y 50 centímetros y se colocarán sobre las líneas laterales, al final del área de juego. Los banderines, al igual que las líneas, no formarán parte de las zonas que delimitan y podrán ser reubicados por el árbitro si considera que interfieren en el normal desarrollo del juego, por ejemplo, deteniendo la trayectoria de un tejo. Además, se podrán ubicar banderines en cada extremo de la línea media, a una distancia mínima de un metro por fuera de las líneas laterales, que marcan el límite de la zona de circulación.

Espacio aéreo

En una cancha oficial de tejo, la altura mínima entre el terreno de juego y el techo, o cualquier obstáculo inferior, debe ser de 5,50 metros en la zona central y de 4,50 metros en ambas cabeceras.

Tiempo de juego

Los partidos de tejo no cuentan con un tiempo de duración fijo, ya que el desarrollo del juego está determinado por el marcador. Pueden disputarse en una modalidad reducida a 12 puntos, o en su versión tradicional a 15 puntos. En cualquiera de los casos, la modalidad elegida debe definirse antes del inicio de la competencia.

Modalidades de competencia

El tejo es un deporte que puede practicarse en distintas modalidades, como de forma individual, en parejas (dobles), en tríos (tercetos) y por equipos. A su vez, estas categorías pueden ser masculinas, femeninas, mixtas o libres.

Cantidad de tejos por jugador

En la modalidad individual, cada jugador utiliza cuatro tejos. En el caso de las parejas, tres tejos por jugador, y en tríos, dos tejos cada uno. Durante todo el partido, cada participante debe usar el mismo color de tejos, definido en el sorteo inicial.