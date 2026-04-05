Cuenta regresiva para la XXII Expo Provincial de la Leche y la XIII Edición de la Expo Jersey Entrerriana + Seguir en









El intendente municipal de Nogoyá, Bernardo Schneider encabezó la delegación en la presentación oficial de la gran fiesta del oro blanco entrerriano.

Con este acto se dio puntapié inicial a la presentación en sociedad de la gran fiesta que vive el pueblo nogoyaense en general y las empresas lácteas y derivados, de los tamberos del departamento y emprendedores en particular. La edición 2026 de la Expo Provincial de la Leche y la Expo Jersey Entrerriana contará con espacios para más de 400 actores del sector nacional y regional, 7 cabañas, 4 razas lecheras, ronda de negocios, patio gastronómico donde además se desarrollaran competencias de sabores lácteos e intervenciones culturales. El evento que abarca las áreas Industrial, Comercial y Ganadera contará con 120 stands de empresas e instituciones del sector lechero, artesanos y emprendedores locales y foráneos.

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Durante la presentación, el jefe comunal hizo una entrega simbólica de los materiales de difusión, se proyectaron videos y los invitados más el periodismo allí presente tuvieron oportunidad de degustar productos lácteos como quesos y dulce de leche de elaboración nogoyaense.

Por su parte Ricardo Pazo, Secretario de la Producción del municipio expresaba “invitamos al mundo de la industria láctea a las charlas y capacitaciones, jura de animales, remates y otros eventos que brindaremos durante estos días. Una oportunidad única de tener la actualización al alcance de las manos y de forma directa “. El funcionario también realzó la participación de los alumnos de escuelas técnicas agrarias y la intervención de los mismos en el Concurso de Jurado Juvenil.

Finalizando la presentación, el intendente Schneider recalcó “Somos la cuenca lechera más importante de la provincia y la número 4 del país, así que estamos comprometidos a seguir trabajando para convertir a la expo en una gran vidriera para cada uno de los productores y de los industriales de la ciudad, del departamento y de la región. La Expo además es una gran vidriera para mostrar lo que es la industria y hacer conocer más la ciudad de Nogoyá”.

Entradas y espectáculos Las entradas tendrán un valor de $ 4.000, jubilados pagarán el 50% y en tanto que menores de 12 años y personas con algún tipo de discapacidad tendrán entrada gratuita. El día viernes 17 la entrada será gratuita. Desde la organización se estima contar con una gran participación de visitantes que se calcula en más de 15.000, que no solo serán locales, sino que se esperan de todo el departamento, de la provincia y de centros urbanos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba especialmente durante los 3 días y especialmente durante todo el fin de semana, calculando además que se producirá un movimiento económico muy importante.

Datos a tener en cuenta Ubicación: Predio Sociedad Rural Nogoyá, situado en la intersección de calle Vuelta de Obligado y 16 de Julio, cercana a ruta 26 que une las ciudades de Nogoyá con Victoria .

Predio Sociedad Rural Nogoyá, situado en la intersección de calle Vuelta de Obligado y 16 de Julio, cercana a ruta 26 que une las ciudades de Nogoyá con Victoria Horario: de 08 a 21 Servicios Patio gastronómico (empanadas, pizzas, minutas, parrilla) y un patio de picadas y cerveza artesanal a cargo de comercios y emprendedores locales.

(empanadas, pizzas, minutas, parrilla) y un patio de picadas y cerveza artesanal a cargo de comercios y emprendedores locales. Sector de entretenimientos: distintos tipos de juegos infantiles y sector de artesanías, exclusivamente para emprendedores locales.

distintos tipos de juegos infantiles y sector de artesanías, exclusivamente para emprendedores locales. Ambulancias y posta sanitaria para atención primaria de salud. Baños químicos.