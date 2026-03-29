Día del Taco: oferta gastronómica a puro sabor y picor

El 31 de marzo, el Día del Taco suma una nueva excusa para salir a comer una de las preparaciones más celebradas de la gastronomía mexicana, con versiones que van de las recetas clásicas a reinterpretaciones con impronta ahumada, fusión latina y opciones más creativas.

Cada vez más instalado en la agenda gastronómica local, el taco se convirtió en un plato que excede la lógica del antojo rápido y gana terreno en cartas que apuestan por el sabor, el picante y la identidad. En su día, distintos restaurantes y bares de la ciudad preparan propuestas especiales para rendirle homenaje con combinaciones que cruzan tradición, técnica y producto.

Desde versiones con cerdo ahumado y tortillas de maíz nixtamalizado hasta opciones con entraña , birria de gírgolas , lengua enchipotlada o incluso formatos inspirados en otras cocinas latinoamericanas, la oferta para este 31 de marzo muestra que el universo del taco también admite relecturas, fusiones y distintos niveles de intensidad.

En el marco del Día del Taco, Ribs al Río presenta en todas sus sucursales una opción que combina legado mexicano y técnica de ahumado. Se trata de sus tacos de cerdo ahumado, inspirados en los clásicos de la región de Yucatán. La preparación incluye cerdo desmechado, cocido lentamente hasta alcanzar una textura tierna y jugosa, servido en tortillas de maíz nixtamalizado.

Como marca la tradición, se completan con cebolla morada y cilantro fresco, respetando el formato original mexicano. Se recomienda acompañar con las Papas millonarias del tío Moe o las clásicas papas crinkle. La propuesta forma parte de la carta habitual del smokehouse y ofrece una alternativa dentro de su universo de carnes ahumadas, sumando una opción de impronta latinoamericana a su identidad gastronómica.

RONCONCON

RONCONCON TACOS DE ENTRANA Entrana marinada, chuleta ahumada, frijoles, salsa macha, chicharron, cebolla morada, cilantro, lima.

Una fiesta de sabores de Venezuela, Colombia, México, Perú, Ecuador y, por supuesto, Argentina es lo que se vive en Ronconcon, el spot de cocina latina que invita a viajar sin pasaporte. Entre los destacados de la carta, los tacos de entraña se posicionan como uno de los platos más representativos: se elaboran con tortillas de maíz nixtamalizado y se rellenan con entraña marinada, chuleta ahumada, chicharrón, frijoles, cebolla morada, cilantro y lima.

El conjunto se completa con una salsa macha de picor medio-alto, a base de chiles, aceite, ajo, maní y sésamo, que aporta intensidad y profundidad, y que puede servirse aparte para regular el nivel de picante. Para acompañar, la barra comandada por Emilo Bruno, bartender y dueño del lugar, se luce con cócteles frescos y en combinaciones llamativas. La experiencia se despliega en una casona de impronta cálida, con salón colorido, patio y mesas en la vereda, donde la ambientación tropical y la música alegre acompañan y refuerzan ese clima de viaje.

Dirección: Beauchef 527, Caballito.

SIFÓN

Sifon - Tacos 3

El martes 31 de marzo, Sifón Sodería invita a celebrar el Día del Taco con un pop up a cargo de Jesús Cabrera, que propone variedad de versiones de este plato emblemático de la gastronomía mexicana. La carta suma tacos de suadero ($20.000), de lengua enchipotlada ($20.000) y de birria de gírgolas ($20.000), junto con quesadillas de chorizo de Madre Rojas ($18.000) o de hongos ($18.000).

Para acompañar, se ofrecen cerveza Corona ($6000), micheladas ($8000, preparada con tomate, salsa inglesa, picante y limón), Bloody Mary ($9000, con vodka, tomate, salsa inglesa, picante, limón y apio), margaritas ($10.000, con Jimador reposado, Cointreau y lima) y palomas con soda ($10.000, con Jimador blanco, pomelo, lima y soda), pensadas para equilibrar los sabores intensos de los platitos. La jornada se completa con música a cargo de Cooolkid y Fabinho, que acompaña sin robar protagonismo a la mesa. Paralelamente, se mantienen en carta los clásicos taquitos de carne (x3, servidos con sour cream, pico de gallo, jalapeño y cilantro).

Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita.

BARRA CHALACA

Barra Chalaca - Wantacos 5

Barra Chalaca combina la frescura de la cocina peruana con propuestas para compartir en su barra cebichera. Entre los platitos más destacados del proyecto del chef Gastón Acurio, se encuentran los wantacos, una versión del taco elaborada con masa de wantán frita, crocante que envuelve un tartar de trucha sazonado con sriracha, mae ploy y togarashi. El conjunto se equilibra con guacamole o puré de palta, además de lechuga, verdeo y rodajas de lima que aportan frescura. Según disponibilidad, también puede encontrarse una opción con pesca del día. La porción incluye tres unidades y se puede acompañar con Pisco Sour o con Matapena, una bebida de la casa a base de hierbaluisa, manzanilla, ananá y gin o pisco.

Direcciones: Arévalo 1392, Palermo; Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano.