Día Mundial del Autocuidado: el rol personal en la prevención de enfermedades

La iniciativa pone el foco en los hábitos cotidianos que previenen enfermedades no transmisibles. Cómo se come, se descansa y más, como aspectos clave.

Según la OMS, las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de mortalidad global.

Cada 24 de julio se celebra el Día Mundial del Autocuidado, una iniciativa promovida por la Federación Global del Autocuidado, que pone el foco en los hábitos cotidianos que ayudan a prevenir enfermedades no transmisibles y aliviar la presión sobre los sistemas de salud .

A diferencia de campañas centradas en diagnósticos o tratamientos, este enfoque prioriza la acción personal diaria : cómo se come, cuánto se descansa, qué se hace para mantenerse activo o cómo se responde ante un malestar leve.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , las enfermedades crónicas no transmisibles —diabetes tipo 2, las cardiovasculares, algunas formas de cáncer y patologías respiratorias— representan la principal causa de mortalidad global .

Día Mundial del Autocuidado: el rol personal y colectivo en la prevención de enfermedades

La mayoría de estos cuadros comparten un origen silencioso: estilos de vida poco saludables sostenidos en el tiempo. “El autocuidado no es un concepto nuevo, pero en los últimos años ganó centralidad. No alcanza con no estar enfermo; se trata de construir bienestar físico, mental y emocional desde lo cotidiano”, explican desde la Cámara Argentina de Especialidades de Medicinales de Venta Libre (CAPEMVeL), una de las entidades sumadas a la concientización.