Día Nacional del Asado: la historia detrás de una tradición argentina

La fecha surgió en 2013 por iniciativa de una comunidad de Facebook que buscó reunir a los argentinos en torno a uno de los platos más representativos de la gastronomía local. Aunque no integra el calendario oficial, la propuesta destaca el valor de compartir la parrilla con familiares y amigos.

Cada 11 de octubre, el asado ocupa un lugar especial en la mesa de los argentinos . La fecha se incorporó a las celebraciones populares en 2013, a partir de una propuesta impulsada en Facebook, y busca reconocer una costumbre que atraviesa generaciones. Aunque no es una efeméride oficial, la jornada destaca el valor de una comida que reúne a familiares y amigos alrededor del fuego.

La iniciativa surgió de una comunidad de Facebook que propuso dedicarle una jornada a uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional. La elección de octubre respondió a cuestiones prácticas: las temperaturas suelen ser agradables para cocinar al aire libre .

Más allá de la celebración, el asado tiene un significado que va mucho más allá de la comida. Preparar la parrilla implica compartir tiempo, organizar el encuentro y acompañar una cocción que requiere paciencia . Mientras la carne se hace, suelen aparecer los mates, las picadas y las conversaciones que convierten el almuerzo en una reunión que puede extenderse durante horas.

La tradición tiene antecedentes en las prácticas rurales de la época colonial, cuando los gauchos cocinaban la carne directamente sobre el fuego , muchas veces sujeta a una estaca. Con el paso del tiempo, esa forma de preparación se transformó y dio lugar a distintas técnicas, cortes y estilos de cocción que hoy conviven en los hogares y restaurantes del país.

El asado también se consolidó como una de las principales expresiones de la gastronomía argentina. Las costillas, el vacío, la entraña y el bife de chorizo son algunas de las opciones habituales, aunque cada parrillero tiene sus preferencias a la hora de elegir la carne, calcular los tiempos y manejar las brasas.

En los últimos años, además, algunas parrillas incorporaron nuevas técnicas de maduración y una selección más precisa de la materia prima. Estos cambios ampliaron las formas de preparar y servir la carne, sin desplazar el lugar que ocupa la reunión alrededor del fuego.

Día del Asado: la tradición argentina que reúne a familias y amigos.

El secreto está en la carne y el manejo del fuego

Los especialistas coinciden en que el resultado depende tanto de la calidad de los cortes como del control de la temperatura y los tiempos de cocción. Daniel Barros, referente de la parrilla El Gran Paraíso, explicó que allí combinan carbón y leña para mantener el calor durante la preparación y sumar aromas a la carne.

El chef Gastón Riveira, creador de La Cabrera, también destacó que la experiencia es una parte central de la propuesta gastronómica. Según expresó, “la competencia no está en la carne, sino en la experiencia”, en referencia a la importancia de todo lo que rodea al plato, desde la atención hasta los acompañamientos.

Otro aspecto clave es dejar reposar la carne antes de servirla. Natalí Suárez Pardo, campeona del Campeonato Federal del Asado, advirtió sobre un error habitual entre quienes cocinan a la parrilla: “El error es cortar la carne apenas la sacamos de la parrilla”.

La elección del punto de cocción también influye en el resultado. Para los expertos, es importante adaptar el tiempo al corte elegido y evitar que el fuego sea demasiado intenso, ya que una cocción controlada permite conservar mejor la textura y los jugos.

Una costumbre que sigue vigente

Aunque las formas de consumir carne cambiaron y la preparación se profesionalizó en muchos restaurantes, el asado conserva su lugar en la cultura argentina.

En ese sentido, el Día Nacional del Asado funciona como una oportunidad para reconocer una práctica que forma parte de la vida cotidiana del país. Ya sea en una parrilla de barrio, en el patio de una casa o en una reunión familiar, el ritual mantiene una característica central: compartir alrededor del fuego.