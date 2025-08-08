El pintoresco rincón de Buenos Aires con paisajes que enamoran y seguramente no conocías







Conocido como "el jardín de las sierras", se presenta como una opción ideal para el turismo en la provincia.

La localidad serrana que es un paraíso para hacer turismo en Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires tiene una gran diversidad de paisajes gracias a lo extenso de su territorio. Esto da lugar a muchas opciones muy diferentes a la hora de vacacionar, sin la necesidad de viajes tan extensos o lejanos. Entre lo más destacado en el turismo están las playas, los pueblos rurales y las sierras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un destino para poder apreciar las sierras provinciales es Villa Ventana, ubicada a 500 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocida como "el jardín de las sierras". Si bien no tiene la misma fama que Tandil o Sierra de la Ventana, conquista a los visitantes con una oferta más íntima y silvestre.

Villa Ventana El destino ideal en las sierras para hacer turismo en Buenos Aires. Dónde se ubica Villa Ventana Villa Ventana está ubicada al Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 500 kilómetros de la Ciudad Autónoma. Cerca del cruce entre las rutas 72 y 76. Al este de la ciudad de Tornquist, que es la localidad cabecera del partido al que pertenece, y al oeste de Sierra de la Ventana.

Qué se puede hacer en Villa Ventana El paisaje de Villa Ventana es el atractivo principal. Solamente con pasar un día de campo al aire libre y contemplar los alrededores se puede vivir una gran experiencia. Pero también ofrece una gran diversidad de actividades relacionadas al turismo de montaña como:

Ascenso al Cerro Bahía Blanca : ideal para aventureros y vistas panorámicas.

: ideal para aventureros y vistas panorámicas. Ruinas del Club Hotel de la Ventana : un lugar histórico lleno de misterio.

: un lugar histórico lleno de misterio. Arroyo Belisario : un gran paisaje donde, además, se puede contemplar una gran cantidad de especies de aves y realizar caminatas junto al espejo de agua.

: un gran paisaje donde, además, se puede contemplar una gran cantidad de especies de aves y realizar caminatas junto al espejo de agua. Paseos a caballo: se puede obtener una experiencia relajante mientras se contempla el paisaje y se toman fotografías.

Por otro lado, existe una gran oferta gastronómica de platos culinarios típicos de la zona con influencia de las colonias europeas que habitaron la zona. El fuerte son los quesos y embutidos. Pero también abundan las tortas artesanales, chocolates y cervezas locales. Cómo ir hasta Villa Ventana Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viaje comienza por la Autopista Ricchieri hasta Ezeiza, y luego se continúa por la Ruta Nacional 205 hasta llegar a la Ruta Nacional 3. Desde ahí se maneja al sudoeste hasta la localidad de Coronel Pringles, que se empalma con la Ruta Provincial 72 hacia Sierra de la Ventana, una vez llegado ahí, se conecta con la Ruta 76 y se llega finalmente a destino, después de un viaje de 570 kilómetros.