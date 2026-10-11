El sabor y la versatilidad del champiñón en tres propuestas gastronómicas

El 14 de octubre, el Día Mundial del Champiñón invita a explorar las distintas formas de incorporar este ingrediente a la cocina . Su textura y su capacidad para integrarse a preparaciones cremosas lo convierten en un aliado tanto para rellenos como para platos principales y acompañamientos.

Mi Gusto, Croque Madame Palacio Paz y Bilbao lo incluyen en propuestas con perfiles diferentes. Desde una empanada con pollo y bechamel hasta risottos o una guarnición para una pechuga grillé, sus cartas ofrecen alternativas para probarlo y apreciar cómo cambia según la preparación.

Dentro de la propuesta de Mi Gusto , la empanada de Pollo al Champignon combina suprema de pollo cortada en trozos, champiñones frescos salteados y una salsa bechamel que aporta cremosidad al relleno. La preparación se completa con masa horneada y un relleno abundante, sello de la marca, en una combinación donde el champiñón aporta su sabor y textura, en contraste con la suavidad de la salsa y el pollo.

Las empanadas pueden pedirse en formato individual o en packs desde dos unidades y acompañarse con salsas a elección, como criolla, ajo, cheddar o picante. Además, existe la posibilidad de gratinarlas con queso provolone, una alternativa que suma una capa de sabor y textura a la preparación.

CROQUE MADAME PALACIO PAZ

En Croque Madame, los champiñones tienen presencia en dos platos de la carta, preparados de distintas maneras. En el clásico risotto de hongos, los champiñones se incorporan al arroz durante la elaboración, integrándose a una preparación cremosa en la que el ingrediente ocupa un lugar central. En la pechuga grillé, en cambio, se saltean por separado y se sirven como parte de la guarnición, junto con cremoso de boniato, espinacas a la italiana y arvejas.

Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

BILBAO

En Bilbao, el champiñón encuentra un lugar destacado en el risotto de hongos de pino y champiñones, uno de los principales de la carta. La preparación combina hongos y champiñones, que aportan diferentes intensidades y texturas, con un arroz de cocción cremosa y queso parmesano, encargado de brindar untuosidad y profundidad al plato. Es una opción donde el sabor terroso de los hongos ocupa el centro de la escena y se puede acompañar con una copa de vino blanco, ideal para equilibrar la intensidad y cremosidad del risotto.

Dirección: Thames 1795, Palermo.