Día del Dulce de Leche: dónde disfrutar las mejores tortas y postres en Buenos Aires

El 11 de octubre se celebra el Día del Dulce de Leche , una fecha que rinde homenaje a uno de los sabores más tradicionales y queridos de la gastronomía argentina. Para festejarlo, tortas, postres y otras propuestas con dulce de leche se convierten en las opciones ideales para disfrutar en distintos lugares de Buenos Aires.

Con 25 años de historia, La Vicente López Restaurant es un espacio clásico de la zona norte. Dentro del apartado de pastelería, el dulce de leche aparece como protagonista en distintas preparaciones. Una de ellas es el milhojas hojaldrado de dulce de leche con baño de chocolate, que combina capas de masa con este relleno y cobertura. También se encuentran alfajores artesanales en versiones de dulce de leche con baño de chocolate blanco y frambuesa, coco y dulce de leche, además de maicena y dulce de leche.

La propuesta suma una versión con dulce de leche y 80% cacao. Entre las tortas, la de la casa, Vicente López —creación de uno de los fundadores— lleva bizcochuelo de vainilla, dulce de leche con nuez, crema, duraznos, ananá y marrón glacé. Diferentes piezas de pastelería donde este producto tan argentino se luce con el oficio familiar de la casa.

En Koko Bao Bar , el dulce de leche se incorpora a la propuesta de postres a través de la Super Copa Koko, una preparación disponible exclusivamente en su local de Palermo. El postre parte de un flan cocinado al vapor con leche de coco, leche condensada y dulce de leche, que se acompaña con una crema especiada con cardamomo y praliné de maní.

La combinación propone diferentes capas de sabor y textura: la suavidad y cremosidad del flan se encuentra con el carácter del dulce de leche, el perfume del cardamomo y el toque crocante del praliné, en una interpretación que cruza ingredientes reconocibles con una técnica y una identidad propia.

ESTILO PERUANO EN TANTA

En Retiro, Tanta, el restaurante de cocina criolla peruana creado por Gastón Acurio, ofrece una carta de postres donde el dulce de leche, el chocolate y las frutas tropicales aparecen en distintas combinaciones.

Dirección: Esmeralda 938, Retiro.

Entre las opciones se encuentra la Torta Tres Leches con Dulce de Leche, elaborada con bizcochuelo húmedo, relleno de dulce de leche y chantilly; La Caribeña, que combina mousse de dulce de leche, crema de maracuyá, compota de ananá y mousse de coco, y la Crema Volteada, un flan de leche condensada y leche evaporada coronado con crema y dulce de leche. La selección se completa con el Superchoco, una tarta húmeda de chocolate y dulce de leche con mousse de chocolate y glaseado amargo con nibs. Una carta variada con postres que retoman sabores familiares y los cruzan con ingredientes muy presentes en la cocina peruana.

TANTA.

MOUSSE CON FRUTOS ROJOS EN SIFONCITO

Sifoncito es la sede al paso de Sifón, espacio que rinde homenaje a la soda con vermuts y cócteles reversionados con esta emblemática bebida.

Dirección: Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.

En la parte de postres, el dulce de leche es protagonista de una mousse elaborada con dulce de leche y crema, que suma un coulis de frutos rojos para aportar acidez y una garrapiñada de maní y sésamo que incorpora el contraste crocante y tostado. El resultado combina distintas texturas y sabores en una preparación donde el dulce de leche ocupa el centro de la propuesta.

OPCIONES PARA ELEGIR EN MERIENDA

En el barrio de Palermo, Merienda es un espacio que replica sabores de la infancia para acompañar cualquier momento del día. El dulce de leche es un gran protagonista de muchos de sus productos. En el apartado de tortas destacan la Chajá, -merengue, crema chantilly, duraznos y dulce de leche- y la de ricota con dulce de leche.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

Para acompañar con su café de especialidad, también se ofrecen croissants rellenos con dulce de leche Vacalín, alfajor de almendra, con dulce de leche, corazón de frutos rojos y frutos secos, y el de coco, relleno con dulce de leche. Como cierre dulce, el súper panqueque con dulce de leche Vacalín, mousse de dulce de leche, frutos rojos y azúcar impalpable. Opciones con historia, disponibles para disfrutar en este espacio único en Palermo.