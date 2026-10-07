Era un basurero clandestino en Buenos Aires y hoy se transformó en un oasis natural único

Un predio del sur porteño fue recuperado y ahora ofrece recorridos entre flora autóctona, humedales, miradores y más de mil metros de senderos.

El espacio recuperado ofrece una propuesta diferente para quienes buscan disfrutar del aire libre en la ciudad.

Durante años, la basura, los escombros y el abandono ocuparon un espacio que parecía condenado a quedar fuera de cualquier proyecto ambiental . Lo que alguna vez fue utilizado como un punto de descarte clandestino terminó atravesando un proceso de recuperación que cambió por completo su paisaje y lo convirtió en un destino ideal de Buenos Aires .

La transformación llevó tiempo y requirió mucho más que retirar residuos. Hubo tareas de saneamiento, incorporación de especies autóctonas, recuperación de ambientes naturales y construcción de senderos para que vecinos y visitantes pudieran recorrer el predio sin afectar las áreas protegidas.

La recuperación comenzó con una tarea que, aunque poco visible para quienes visitan hoy el lugar, fue fundamental: la limpieza del terreno y el retiro de escombros que se habían acumulado como consecuencia del uso clandestino del predio.

A partir de allí se realizaron distintas intervenciones para recomponer las condiciones ambientales. Una de las obras principales fue el desarrollo de más de 1000 metros de senderos de interpretación ambiental , pensados para recorrer los distintos sectores sin afectar los ambientes protegidos.

También se construyó un centro de atención al visitante con criterios bioclimáticos y se instalaron luminarias LED abastecidas mediante un sistema solar fotovoltaico. Otro punto recuperado fue el puente que atraviesa el arroyo Cildáñez, un curso de agua que forma parte del paisaje de la reserva.

La restauración incluyó además la incorporación de más de 4000 plantas autóctonas, junto con la recuperación de ambientes propios de la región, como el espinal, la selva en galería y el pastizal pampeano. Según información oficial, desde el inicio de los trabajos fueron identificadas más de 320 especies vegetales, entre las que crecieron espontáneamente y aquellas incorporadas como parte del proyecto.

El proceso también contempla humedales artificiales, que contribuyen a mejorar la calidad del agua, y espacios destinados a tareas de investigación. Así, la recuperación ambiental no apunta solamente a que el lugar se vea más verde: busca reconstruir, dentro de las posibilidades actuales, algunos de los ambientes naturales que existían antes del avance de la urbanización.

El predio cuenta con distintos sectores destinados al recorrido y la observación. Re-conectar web

Dónde queda la Reserva Lago Lugano y cómo llegar

La Reserva Ecológica Lago Lugano está ubicada en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en el límite entre Villa Soldati y el Riachuelo. El predio funciona en el sector C del Parque Roca y se encuentra próximo al arroyo Cildáñez.

Uno de los accesos se encuentra sobre avenida 27 de Febrero, junto al Puente Olímpico. También se puede ingresar por avenida Escalada 4951. Desde los accesos, el recorrido continúa bordeando el Lago Lugano hasta llegar al portón de entrada, ubicado aproximadamente a 400 metros.

Otra referencia útil para quienes llegan en vehículo es el Parque Roca. La documentación oficial también contempla el acceso desde avenida Roca 4300, desde donde se continúa aproximadamente 500 metros hasta la entrada de la reserva.

Senderos, miradores y avistaje de aves: qué hacer en el predio recuperado

Uno de los principales atractivos para quienes llegan por primera vez son los senderos de interpretación ambiental. El recorrido permite observar distintos ambientes de la reserva y obtener vistas del Lago Lugano y del arroyo Cildáñez. Los caminos tienen una dificultad baja y más de 700 metros son accesibles para personas en silla de ruedas.

El lago ocupa una superficie cercana a las 20 hectáreas y constituye uno de los elementos centrales del paisaje. Se trata de un lago artificial generado sobre un antiguo meandro del Riachuelo, que actualmente funciona como un humedal con distintos nichos ecológicos. En sus aguas y costas encuentran alimento y refugio diferentes especies de fauna.

Para los aficionados a la naturaleza, uno de los puntos más interesantes son los miradores para avistaje de aves. La reserva registra más de 150 especies de aves, entre ellas algunas migratorias, además de una amplia variedad de plantas y otros organismos propios de los ambientes recuperados.

El predio también cuenta con un vivero de plantas nativas, cartelería educativa y espacios destinados a actividades de educación ambiental y voluntariado. La propuesta, así, combina una caminata tranquila con información sobre las especies y los ambientes que forman parte del lugar.

Horarios, días de apertura y recomendaciones para tu visita

La entrada a la Reserva Ecológica Lago Lugano es libre y gratuita y no requiere inscripción previa. Actualmente, la información oficial indica que abre de martes a viernes de 10 a 17 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados funciona de 9 a 18 horas.

Para aprovechar la visita, lo recomendable es recorrer los senderos sin apuro, llevar agua y prestar atención a la cartelería ambiental. Si la idea es observar aves, los miradores ofrecen una buena oportunidad para hacerlo con calma y sin abandonar los circuitos habilitados.

La transformación de Lago Lugano todavía forma parte de un proceso de restauración que requiere mantenimiento y seguimiento. Esa es justamente una de las particularidades del lugar: no se trata de una naturaleza intacta, sino de un espacio urbano que fue degradado y que hoy busca recuperar parte de sus condiciones originales.