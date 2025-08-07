Está muy cerca de Buenos Aires y es famoso por sus pulperías: el destino ideal para desconectar 24 horas

Turismo rural, aire puro y escapadas sin estrés: el plan perfecto para quienes buscan una pausa a pocos kilómetros de Buenos Aires.

San Andrés de Giles combina turismo rural, historia y paisajes tranquilos en un entorno a solo 113 kilómetros de Buenos Aires.

El turismo interno en la provincia de Buenos Aires sigue creciendo y millones de personas buscan opciones accesibles para relajarse sin recorrer grandes distancias. En ese mapa de escapadas, hay un rincón que se impone por su paz, su historia y su conexión con lo natural.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra San Andrés de Giles , una localidad que ofrece el combo perfecto para quienes desean cortar con el ruido citadino. Ideal para pasar el día o un fin de semana, promete encanto rural y aire puro.

El partido de San Andrés de Giles está situado a unos 103 kilómetros de la Capital Federal . Su acceso por autopista permite llegar rápido y sin complicaciones, lo que lo convierte en una opción ideal para una escapada corta.

Muy cerca de Buenos Aires, un rincón ideal para el turismo de relax ofrece naturaleza, historia y sabores caseros sin alejarte tanto de casa.

El lugar está rodeado de pequeños pueblos rurales y cuenta con un centro histórico que conserva el espíritu tradicional del interior bonaerense, con construcciones antiguas y costumbres arraigadas.

El primer plan obligado es caminar por el casco histórico. Allí se destacan la iglesia San Andrés Apóstol , el Palacio Municipal, la plaza principal y la estación de tren, todos sitios que reflejan el paso del tiempo y la identidad local.

Para quienes buscan naturaleza, el Parque Municipal Dr. Fernando Lillia es el pulmón verde del lugar. Este espacio de 15 hectáreas incluye árboles, parrillas, circuitos para bicicletas y senderos para caminatas, ideales para actividades al aire libre.

Los amantes de la gastronomía pueden visitar pulperías tradicionales como 2 de Mayo o El Viejo Tropezón, y también hay restaurantes de campo y pizzerías donde probar delicias locales.

Otro imperdible son los pueblos aledaños como Cucullú, Villa Espil, Franklin, Villa Ruiz y Azcuénaga. En ellos, el tiempo parece haberse detenido y la vida rural se disfruta sin apuro.

Cómo ir hasta San Andrés de Giles

Desde Buenos Aires, hay que tomar la Autopista Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 7. El viaje en auto lleva aproximadamente una hora y media, según el tránsito.

También se puede llegar en colectivos de línea que salen desde Liniers o en tren hasta Mercedes y luego conectar con un servicio regional, lo que hace de San Andrés de Giles un destino accesible para todo tipo de viajeros.