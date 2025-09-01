Este alimento es el snack ideal para quienes padecen diabetes: cuáles son sus beneficios







Conocé este alimento que puede ser un sustituto más sano para los chocolates, las papas fritas y demás colaciones chatarra.

La frtua seca conserva todos los nutrientes del estado original.

Muchos de los snacks clásicos, como papas fritas o chocolates, cuentan con ingredientes perjudiciales para la salud o directamente prohibidos para personas que padecen diabetes o celiaquía. Afortunadamente existen alternativas naturales aptas para todo el mundo, como por ejemplo, los frutos secos o fruta deshidratada.

El consumo de frutas es fundamental para mantener una alimentación balanceada y saludable debido a su gran aporte de nutrientes. Esto también cuenta con la fruta deshidratada, ya que mantiene la concentración de vitaminas y minerales que la fruta normal ya posee.

Beneficios de las frutas deshidratadas Fruta seca 1

Snack apto para diabéticos: a pesar de que las personas que padecen diabetes deben moderar su consumo de frutas por su azúcar natural (fructosa), la fruta deshidratada es una comida que pueden consumir tranquilamente. La razón para ello es que posee un bajo índice glucémico .

Alto contenido en fibra: Una de las características más destacadas de la fruta deshidratada es que conserva toda la fibra del estado natural . Gracias a eso, este alimento es especialmente beneficioso para la salud gastrointestinal.

Ricas en antioxidantes: Como las frutas secas todavía mantienen la gran cantidad de nutrientes presentes en su estado original, este snack cuenta con un alto nivel de compuestos antioxidantes. Estos cuidan la salud del corazón, ayuda a regenerar células y mejoran el estado de la piel.

Cómo hacer fruta deshidratada en casa Fruta deshidratada

Para poder realizar las frutas secas en casa, es necesario seguir una serie de pasos: Prender el horno a temperatura mínima. Utilizar un termómetro. Es la mejor forma de controlar la temperatura en un horno casero. Colocar el termostato al mínimo y, una vez que alcance los 45 ºC, introducir la bandeja de fruta cortada en láminas no muy gruesas. Dejar la puerta del horno entreabierta. La apertura debe ser de entre 5 a 10 cm para que pueda salir la humedad y controlar la temperatura. Si el horno tiene ventilador, es recomendable usarlo. Así, la corriente de aire constante secará más rápido las rodajas finas y las frutas pequeñas. Dar vuelta a las piezas de fruta cada 20 o 30 minutos para asegurar un secado uniforme. Utilizar una pinza de cocina. Si la fruta se ve seca, ya está lista. El tiempo total de deshidratación de las piezas depende de varios factores: la cantidad de agua que contiene la fruta, tamaño de la rodaja, la temperatura del horno y el nivel de humedad del aire. Sin embargo, de forma referencial, puede calcularse un promedio de 2-4 horas.

