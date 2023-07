Experiencia con todos los sentidos en el templo de la carne y el vino

La reciente incorporación es el reconocido chef Dario Gualtieri, un experto en la industria de la cocina local e internacional. Miembro de la Academia Nacional Bocuse d´Or Argentina, capacitado en The Bue Trainers en el ´90 con Félix Muntweyler - L’Ecole Lenôtre París y galardonado con el Premio a la Promoción en el Bocuse d'Or en Lyon Francia 1999. Gualtieri se desempeñó como chef en La Mansión Park Hyatt Hotel, con entrenamiento en stages de cocina en Londres, Paris y Hong Kong. En El Cuisine del Armani Caffé en el Emporio Armani de la calle Alvear-Recoleta; el LLao LLao Hotel & Resort Bariloche, Leading Hotels of the World y en el restaurante del Museo La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. También fue chef y propietario del “Darío Gualtieri Bistro”.