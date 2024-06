¡Insólito! Un empleado de registro civil se negó a anotar el nombre de una beba por este motivo

Cuál es el insólito nombre que los padres le querían poner a su hija

Según el relato del funcionario, una pareja se presentó en la oficina del registro civil con la intención de nombrar a su hija recién nacida "Puty". Esta elección dejó al registrador completamente descolocado, y no dudó en expresar su sorpresa e indignación. “Llega una madre y me dice que su hija se va a llamar Puty. Así como está escrito. Dije no, no, cómo le va a poner Puty a su hija, ¿cómo le va a poner Puty a su hija? Imagínese esa niña cuando crezca”, narró el funcionario visiblemente afectado.