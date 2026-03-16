La joya misteriosa de Mendoza que oculta mitos y leyendas que dejan impactado a cada visitante + Seguir en









Con una historia más que importante para contar, este sitio logra destacarse del resto por la gran oferta que tiene para el turismo.

Además de su gran tranquilidad, este sitio guarda una historia muy importante para el país. INCIHUSA

Se sabe que Argentina tiene una oferta más amplia para el turismo, con sitios dedicados a actividades exclusivas y otros que pueden combinar más de una pasión en un mismo lugar para mantener entretenidas a las visitas de otros rincones del país o el mundo. Entre esa variedad de opciones, aparece uno perfecto para los amantes de la historia.

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Cumpliendo un rol clave para los primeros cimientos de la nación, también guarda consigo restos de lo que fue su época más poblada. Hoy, considerada una ciudad fantasma, su presente le permite tener un atractivo más que llamativo para los que esperan una experiencia distinta en sus vacaciones.

Paramillo Tripadvisor Este lugar es conocido por el papel fundamental que jugó en los primeros pasos de Argentina como República. Tripadvisor Dónde se ubica Ciudad Fantasmal de Paramillos La Ciudad Fantasmal de Paramillos se encuentra inmersa en pleno relieve montañoso de la provincia de Mendoza, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su locación exacta la ubica en el trayecto que conecta la reserva natural de Villavicencio con el valle de Uspallata, una zona que destaca por la majestuosidad de sus paisajes y la dureza de su clima.

Históricamente, este sitio fue una de las zonas de explotación minera más importantes del Virreinato del Río de la Plata y la primera de la Argentina. Durante siglos, de estas tierras se extrajo plata, plomo y zinc, lo que motivó la construcción de campamentos, hornos de fundición y galerías subterráneas que, al quedar abandonadas con el cese de las actividades, le otorgaron su actual aspecto de pueblo fantasma.

Qué se puede hacer en Ciudad Fantasmal de Paramillos El atractivo principal del lugar es el recorrido por las antiguas ruinas mineras. Los visitantes pueden realizar un trekking subterráneo que los lleva a través de un mundo de pasadizos laberínticos, cruzando vías oxidadas, carros abandonados y profundos pozos que revelan cómo era el arduo trabajo de los antiguos obreros bajo la montaña.

Más allá de la geología, el misterio es un gran imán para el turismo. En las cercanías se erige un altar dedicado a Juan Francisco Cubillos, conocido popularmente como el Gaucho Cubillos o el "Robin Hood" mendocino. Perseguido por la policía, se refugió en la mina y fue asesinado allí mismo, convirtiendo el lugar en un santuario donde la gente suele dejar ofrendas, crucifijos y flores de plástico. En la superficie, el terreno permite realizar actividades como rappel, cabalgatas y recorridos en cuatriciclos por la zona agreste. Además, el entorno funciona como un mirador natural para contemplar los picos nevados del Cordón del Plata y permite el avistamiento de fauna autóctona, siendo común observar cóndores, guanacos y zorros en su hábitat natural. Embed - Minas Paramillos - Mendoza Cómo ir hasta Ciudad Fantasmal de Paramillos Para llegar desde la capital mendocina se debe tomar la Ruta Provincial 52. El trayecto atraviesa la zona de Villavicencio y requiere subir los "Caracoles", un camino de ripio con 365 curvas cerradas que exige el uso de camionetas o vehículos altos. Debido a la complejidad del suelo y las pendientes, no se recomienda realizar el ascenso en autos particulares bajos o durante días de clima inestable. La otra alternativa es acceder desde Uspallata, también por la RP 52 pero en sentido contrario. En este caso el camino es más directo y menos complicado que el de los Caracoles, aunque sigue siendo de ripio. El punto de entrada a las minas está claramente señalizado a pocos metros de la histórica "Cruz de Paramillos", donde se encuentra el desvío que lleva al campamento principal.

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