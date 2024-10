¡Messi lanzó su perfume! Cuánto sale en pesos argentinos la fragancia del "10"

Embed - Leo Messi on Instagram: "Muy feliz de presentarles mi primera fragancia. Disponible en @messifragrances y en las principales perfumerías del mundo. Espero que les guste. #messifragrances I am very happy to present my first fragrance. Available now through @messifragrances and leading fragrance retailers globally. I hope you like it. #messifragrances"

