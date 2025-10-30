Perfecto para los adultos mayores: el entrenamiento milenario para mejorar el equilibrio y prevenir caídas







Uno de los mayores problemas en la adultez es la pérdida de equilibrio, por eso es importante saber entrenarlo.

La mejor manera para prevenir las caídas es con un entrenamiento de fuerza y equilibrio. Freepik

A partir de los 60 años, el entrenamiento adquiere un papel fundamental no solo para mantener la fuerza y la movilidad, sino también para prevenir uno de los mayores riesgos: las caídas. Una rutina adecuada permite conservar el equilibrio, mejorar la coordinación y fortalecer la estabilidad corporal, aspectos claves para la autonomía y la calidad de vida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las distintas disciplinas recomendadas, hay una práctica milenaria que combina movimiento, respiración y concentración mental, y que cada vez más especialistas sugieren incorporar en la rutina de las personas mayores. Se trata del Qigong, una técnica tradicional china que mejora el control del cuerpo y la mente.

Qigong Las artes marciales son muy efectivas para un entrenamiento corporal completo. Freepik Qué es el Qigong y cómo se practica El Qigong, también conocido como “chi kung”, es un método ancestral de origen chino que forma parte de la medicina tradicional y busca armonizar la energía vital del cuerpo mediante movimientos suaves y conscientes. A diferencia de otros ejercicios más exigentes, el Qigong no requiere fuerza ni gran resistencia física, lo que lo convierte en una opción ideal para adultos mayores o personas con movilidad reducida.

Esta práctica se basa en movimientos lentos y fluidos, acompañados por una respiración profunda y una concentración mental que favorece la calma y la estabilidad. Puede realizarse de pie o sentado, y no necesita equipamiento especial. Su propósito principal es mejorar la circulación de la energía interna (conocida como “Qi”) y fortalecer el cuerpo desde dentro, promoviendo equilibrio, flexibilidad y coordinación.

El Qigong también fomenta la conciencia corporal y la conexión mente-cuerpo, lo que ayuda a quienes lo practican a moverse con mayor seguridad y confianza en sus capacidades físicas.

Los beneficios de este entrenamiento milenario Entre los beneficios más destacados del Qigong se encuentran la mejora del equilibrio, la coordinación y la fuerza postural, reduciendo de manera significativa el riesgo de caídas. Además, contribuye a aliviar tensiones musculares, optimizar la respiración y disminuir los niveles de estrés. A largo plazo, este entrenamiento milenario no solo fortalece el cuerpo, sino que también promueve un estado de bienestar general, ayudando a mantener la mente despejada y el cuerpo en movimiento de forma segura y sostenible.

Temas Entrenamiento

Fitness