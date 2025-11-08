Piezas de hielo cristalino: El secreto para transformar un trago en una experiencia única







Dos amigos con espíritu curioso y mirada estética convirtieron un detalle invisible en protagonista. ¿De qué se trata?

En el universo de la coctelería, todo cuenta: el vaso, la bebida, los aromas, la temperatura. Pero durante años hubo un elemento que pasaba inadvertido, hasta que dos amigos decidieron mirarlo distinto. Así nació Prisma Clear Ice, una empresa argentina dedicada a la elaboración de hielos cristalinos de alta calidad, creados para realzar el valor sensorial y estético de cada trago.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Máximo Fioravanti (Ingeniero) y Hernán Biglia (Diseñador), combinaron sensibilidad y técnica para desarrollar un proceso único que transforma agua pura en piezas de hielo perfectamente traslúcidas, de geometría definida y gran tamaño. Cada bloque, que lleva 96 horas de congelamiento controlado, se convierte luego en unidades que duran más, se diluyen menos y no alteran el sabor ni el aroma de la bebida.

La historia comenzó como un experimento casero y se convirtió en una marca que hoy produce cientos de miles de piezas al año y abastece a las barras más reconocidas del país. Prisma Clear Ice se consolidó como referente en innovación y calidad, ofreciendo un producto artesanal con precisión técnica, pensado para acompañar tanto la creatividad de los bartenders como la experiencia de quienes disfrutan de un buen cóctel.

“El hielo es un elemento discreto, pero esencial. Es lo que no se ve, pero transforma todo. Queremos que cada pieza de Prisma tenga esa presencia sutil que eleva el momento y revela la verdadera alma del trago.” dicen Máximo Fioravanti y Hernán Biglia.