Pizza italiana en Buenos Aires: 7 restaurantes que ofrecen las mejores porciones con las recetas originales

Dirección: El Salvador 4618, Palermo.

COSI MI PIACE4.jpeg

Francisca

Enclavado en los Arcos del Rosedal se encuentra Francisca del Fuego, una joya gastronómica que destaca por su ambientación al estilo marroquí y por una propuesta gastronómica donde destacan sus insignes pizzas de masa madre al horno de barro y variados “platitos” con sabores del Medio Oriente. En la carta destacan sus pizzas al estilo napoletano con toques propios del lugar, elaboradas con una masa de fermentación natural que se somete a 48 horas de leudado en frío, y luego se cocina al horno de barro con madera de quebracho y eucalipto. Gracias a la cocción en altas temperaturas y la fermentación prolongada, la masa es suave y crocante, con bordes aireados y sabores únicos que destacan. Además, las pizzas son servidas en presentación individual (4 porciones), con toppings de producción local de máxima calidad. Algunas de las recomendadas son la Stracciatella (salsa de tomates biodinámicos infusionados con albahaca y ajo, stracciatella, castañas de cajú, albahaca y oliva), Rosa de los Vientos (queso mozzarella, parmesano, reggiano, cheddar inglés, pimienta negra y aceite de oliva), y la Roja Vegana (salsa de tomates biodinámicos infusionados con albahaca y ajo, rodajas de tomates cherry, aceitunas negras, alcaparras, babbaganoush, albahaca y aceite de oliva).

Dirección: Avenida Infanta Isabel 220, Arco 14.

Francisca - Rosa de los Vientos.jpg Francisca

Mercado de los Carruajes

Ubicado en Retiro se encuentra el Mercado de los Carruajes, un patio gastronómico gourmet emplazado dentro de un edificio que ha sido considerado como Patrimonio Histórico de la ciudad, que ofrece una propuesta de talla internacional. El predio alberga 19 locales, destacándose Furio, una pizzería de impronta italiana especializada en pizzas napolitanas distinguidas por su masa tierna, delgada y de bordes aireados. Para alcanzar este resultado, la masa es sometida a un proceso de fermentación lenta en frío con un porcentaje mínimo de levadura, el cual puede tardar entre 24 y 48 horas. El final de estas creaciones lo otorgan los productos de primera calidad usados en su elaboración, como harina de fuerza orgánica, salsa de tomate italiano de la marca Divell, quesos artesanales de primera línea, vegetales e ingredientes de estación. Entre las variedades que se recomiendan se encuentran la pizza Quesos con una variedad de queso sbrinz, mozzarella, provolina, queso azul con miel, peperoncino y oliva; la Furio con pomodoro, ajíes al horno, mozzarella, pickles de ají habanero y oliva; o la Hongos con crema de ajo asado y sésamo, fior di latte, hongos gírgolas, perejil, limón, reggianito rallado y oliva.

Dirección: Leandro N. Alem 852, Retiro.

pizza Mercado de los Carruajes

Il Giardino Romagnoli

En la Recova de Posadas se descubre Il Giardino Romagnoli, un restaurante que se pasea por los sabores de la gastronomía italiana, apoyándose en recetas clásicas elaboradas con exclusivas materias primas. De su carta, se destacan pastas, ensaladas, carnes de pastura, pero sin duda una opción infalible son sus pizzas, elaboradas de forma artesanal y al estilo romano –delgadas y crocantes– de masa madre rústica, cocinadas en horno de piedra a 450 grados. Diseñadas para todos los gustos, desde este rincón italiano recomiendan la Romagnoli con salsa de tomate, mozzarella, rúcula, prosciutto crudo, burrata y morrón; la Capricciosa con salsa de tomate, mozzarella, prosciutto cotto, alcaucil, champiñones y huevo; y la Afrodisíaca con hongos, alcaparras, aceite de trufa, mozzarella y panceta ahumada, entre otras.

Dirección: Carlos Pellegrini 1576, La Recova de Posadas.

Il Giardino Romagnoli - Pizza Romagnoli.jpg

The Pizza OTL

The Pizza OTL es una pizzería de raíces italianas y mediterráneas ubicada en el pintoresco Boulevard de Caseros en San Telmo. Detrás del diseño de la carta está el chef David Gdansky quien dejó de lado el concepto de pizza local y se enfocó en presentar un producto a partir de masa madre con toppings pensados como platos de cocina. Cocidas en horno de piedra, estas están preparadas a partir de un blend de tres harinas orgánicas y un fermento natural de 48hs sin agregados químicos que da como resultado una pizza fina con bordes aireados y crocantes. Lejos de presentar variedades tradicionales, The Pizza OTL ofrece toppings con ingredientes orgánicos donde las olivas, quesos de primera línea, frutos secos y vegetales son protagonistas. Algunas recomendadas son la Tres Formaggi (con queso azul tres leches, mozzarella fior di latte, parmesano y mosto de uva) y la Melanzana e Pecorino (con berenjenas asadas, tomate italiano, albahaca, mozzarella fior di latte, olivas negras y queso pecorino). Para los curiosos, en la sección "Pop Up" se encuentran pizzas con toppings más disruptivos donde destacan la de cavatellis caseros al pesto, pizza con ensalada césar y la pizza mac&cheese con macarrones caseros.

Dirección: Caseros 424, San Telmo.

The Pizza OTL - pizzas.jpg The Pizza OTL

Lado V

Consagrados como uno de los locales más “Instagrameables” de la ciudad, Lado V invita a probar su original propuesta de street-food a base de plantas. En su menú también se lucen pizzas de estilo napoletano 100% veganas elaboradas a partir de una receta tradicional y cocinadas en su colorido horno de barro dispuesto en la terraza del local. Sus pizzas de base delgada y distintivos bordes aireados se preparan de forma 100% artesanal, tienen 48 horas de fermentación y se puede disfrutar en diez variedades individuales. Algunas que se pueden probar son la clásica Margarita que lleva mozzarella de almendras, passata de tomates, albahaca y aceite de oliva; una opción de hongos asados con mozzarella de almendras, perejil fresco y aceite de oliva; o la Latmashin con proteína vegetal cocida con verduras y menta, salsa tahini, perejil fresco, gajos de limón y aceite de oliva. Estas opciones están disponibles de miércoles a domingos y se suman a su oferta de street-food protagonizada por baos, tacos, “casi fried chicken” y NotBurgers a base de plantas.

Dirección: Honduras 4969, Palermo.

LADOV pizzas.jpg

Patio de los Lecheros

En el barrio de Caballito, el Patio de los Lecheros ofrece un espacio gastronómico único tanto por su arquitectura que lleva a otros tiempos, como por la variedad de sus propuestas. Cocinas de Mexico, Venezuela, americana, de mar, y parrilla argentina son algunas de las propuestas que pueden encontrarse. Un espacio que sin dudas es muy buscado es Farinatta, aquí es donde el maestro pizzero Eugenio Mansilla realiza pizza a la Romana a la pala, a base de una masa de alta hidratación que se reposa por 48hs y da como resultado una corteza crujiente y deliciosa. En Farinatta la cocinan en el horno a la piedra y la venden por metro (¼; ½ y 1 metro) en distintos sabores que recrean los gustos clásicos argentinos como la fugazzeta, la napolitana o la de rúcula con tomates cherry. La calidad y la frescura de los productos que utilizan hacen de Farinatta una parada obligada en Patio de los Lecheros.