Por qué es importante incorporar el brócoli a la dieta, según los expertos

Conocé los beneficios más destacados de este vegetal y cómo se recomienda consumirlo para no perder sus nutrientes.

El brócoli destaca por su alto contenido en fibra y vitaminas A, C y K.

A pesar de no ser uno de los vegetales más queridos en general, el brócoli es uno de los alimentos que los especialistas más recomiendan incluir en la dieta diaria. Esto se debe a que cuenta con una gran cantidad de beneficios y nutrientes que fortalecen al organismo, como potasio, magnesio y las vitaminas A, C y K.

Esta verdura se originó en el Mediterráneo oriental y en Asia Menor y se cultivó en Italia desde la Antigua Roma. Tanto sus flores como tallos cuentan con distintas propiedades beneficiosas, que se pueden debilitar si no se consumen de cierta forma.

pollo con brocoli.jpg Beneficios del brócoli Fortalecimiento del corazón: El brócoli no solo es beneficioso por su baja cantidad de grasas , sino también por su capacidad de disminuir los niveles de colesterol malo (LDL) . Esto se debe a que la fibra presente en la verdura ayuda a metabolizar las grasas de otros alimentos.

Combate del cáncer: Según varios estudios, el brócoli es uno de los mejores alimentos para prevenir el cáncer gracias a la gran presencia de compuestos azufrados . Además, los compuestos glucosinolatos e isotiocianatos también ayudan a prevenir esta enfermedad y retrasar su desarrollo .

Fuerte acción antioxidante: Las vitaminas A y C presentes en el brócoli generan que este vegetal tenga un gran potencial antioxidante. Esto ayuda a proteger al organismo de los radicales libres y, en consecuencia, el envejecimiento prematuro. Cómo consumir brócoli para aprovechar todos sus nutrientes Los especialistas recomiendan consumir el brócoli crudo para mantener su calidad nutricional. Sin embargo, también se puede saltear ligeramente o cocinarlo al vapor, y se puede acompañar con aceite de oliva para aumentar sus propiedades antioxidantes. El brócoli se puede incluir como guarnición, en ensaladas, o incluso en tartas.

