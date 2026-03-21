Qué son los acúfenos y cómo proteger tus oídos en festivales y recitales, según expertos

El uso de tapones es una de las herramientas más efectivas para proteger los oídos.

En plena temporada de festivales y conciertos , la exposición prolongada a altos niveles de sonido vuelve a poner en foco un problema cada vez más frecuente: los acúfenos o tinnitus . Esto que muchas veces comienza como una molestia pasajera, puede llegar a convertirse en una condición persistente que afecta la calidad de vida de las personas.

Especialistas advierten que el riesgo no solo está en el volumen de la música, sino también en el tiempo de exposición. Teniendo en cuenta esto, la prevención es una herramienta clave para evitar daños auditivos que, en muchos casos, pueden ser irreversibles.

Los acúfenos, también conocidos como tinnitus, son un fenómeno que consiste en percibir sonidos que no vienen de una fuente externa, sino que son generados por el propio cuerpo.

Suelen manifestarse como un zumbido en los oídos , aunque pueden presentarse de distintas formas, como chirridos, silbidos o siseos. En muchos casos, esos sonidos son leves o “irrelevantes”, pero en otros pueden convertirse en una señal de alerta de que existe una lesión en el oído .

Los acúfenos pueden estar asociados con la pérdida auditiva causada por la edad, con haber sufrido infecciones en el oído o con enfermedades como la otosclerosis. Se estima que el 90% de los casos se presenta en personas con algún grado de deterioro auditivo.

Según especialistas en otorrinolaringología, una de las causas más comunes de los acúfenos es la exposición a ruidos altos. Esto incluye tanto en ambientes laborales como el uso frecuente de música a alto volumen, ya sea en conciertos, discotecas o inclusive con los auriculares.

El caso de la DJ británica Anne Savage muestra el impacto que puede tener esta condición en la vida diaria. Luego de muchos años de exposición a música fuerte, desarrolló acúfenos persistentes que le dificultan el simple hecho de mantener conversaciones en lugares con ruido de fondo, generando una sensación de aislamiento. Afirmó que le cuesta enfrentar el hecho de que nunca más va a poder escuchar silencio.

Concierto

Cómo proteger los oídos durante un concierto

La prevención es la clave para reducir el riesgo de sufrir algún daño auditivo. Los especialistas coinciden en que los dos factores más importantes son la intensidad del sonido y el tiempo de exposición.

Uno de los principales consejos es reducir el tiempo en ambientes con música alta. Cuanto mayor es el volumen, menor tiene que ser el tiempo de exposición. Incluso pasar poco tiempo puede ser perjudicial. Hasta solo escuchar música a todo volumen durante ocho minutos puede provocar daño permanente, mientras que en un concierto el riesgo puede aparecer en apenas 66 segundos.

También se recomienda hacer pausas auditivas, saliendo del lugar por momentos para permitir que los oídos descansen del ruido constante. Este tipo de descansos reduce el impacto del sonido.

El uso de tapones es otra herramienta efectiva y accesible. Aunque muchas personas no los utilizan, representan una forma muy simple de disminuir la intensidad del sonido sin dejar de disfrutar la música. Existen opciones más discretas y de mejor calidad que los tapones de espuma tradicionales.

Otra recomendación es mantenerse alejado de los altavoces. Cuanto mayor es la distancia de la fuente de sonido, menor es la intensidad que le llega al oído. Reducir el tiempo cerca de estos puntos es clave.

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Qué hacer después de un recital para cuidar los oídos

Una vez finalizado el evento, el cuidado de los oídos sigue siendo fundamental. Los especialistas recomiendan darles un período de descanso auditivo en ambientes tranquilos y silenciosos para su recuperación.

Hay que evitar la exposición a nuevos ruidos intensos en las horas posteriores, ya que esto puede marcar la diferencia. En este sentido, se aconseja no usar auriculares durante al menos 24 horas después de un recital.

Es común experimentar zumbidos o sensación de taponamiento tras la exposición a música alta. Sin embargo, si estos síntomas continúan o se vuelven peores, es muy importante consultar con un médico para realizar una evaluación auditiva.

Los expertos advierten que algunos daños pueden ser irreversibles si no se detectan a tiempo. Por eso, ante cualquier señal como la dificultad para escuchar conversaciones, necesidad de subir el volumen de dispositivos o escuchar ruidos internos, se recomienda ir a un especialista.