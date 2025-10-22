Tiene un parque acuático en su patio: así es la mansión de Celine Dion en Florida







La cantante canadiense construyó una de las casas más impresionantes, con grandes piletas, toboganes y una imponente vista al mar.

La cantante construyó una mansión impresionante con parque acuatico incluido. Gentileza - Toronto Star

Celine Dion es una de las voces más reconocidas del mundo y supo construir un estilo de vida digno de una superestrella. La casa que construyó en Florida fue una muestra del alcance que puede tener su fortuna, ya que es una propiedad inmensa frente al mar con un parque acuático propio.

El lugar fue diseñado como un paraíso privado. Con casi dos hectáreas de terreno, la mansión lo tiene todo: comodidad, extravagancia y privacidad, tres elementos que Dion valora especialmente en su vida familiar fuera de los escenarios.

Casa Celine Dion Gentileza - Nola Tardó 2 años en construirse: así es la mansión con parque acuático de Celine Dion La construcción de la propiedad le llevó dos años completos, fue un proyecto que Dion y su difunto esposo, René Angélil, planificaron con lujo de detalle para que quedara exactamente como ellos querían, a su medida. La mansión se encuentra sobre la costa de Jupiter Island, uno de los sectores más exclusivos de Florida.

El terreno abarca más de 20.000 metros cuadrados y cuenta con 121 metros de frente marítimo. En el centro del complejo se encuentra el parque acuático privado con 1.890.000 litros de agua, varias piletas conectadas, distintos toboganes, un puente y zonas de descanso. Fue diseñada más que nada para el entretenimiento de su hijo y para esconderse de los paparazzi.

Casa de Celine Dion Gentileza - CiberCuba La casa principal incluye cinco dormitorios, cinco baños, más de un living y un vestidor enorme. También tiene un gimnasio junto a la playa, una cancha de tenis, una casa para huéspedes y una residencia de playa privada. Pero el parque acuático, visible desde la casa principal, es lo que le da la distinción más grande.

Con su parque acuático, las vistas exclusivas al mar Atlántico y su diseño único, el valor inicial de esta propiedad era de 72 millones de dólares.

