Un viaje a París sin salir de Martínez: tradición, vinos y alta cocina en un espacio con 20 años de historia







L’Atelier Bistró, el espacio creado por la pareja de chefs Verónica Morello y Charly Forbes, ofrece una propuesta que fusiona sabores franceses con ingredientes locales, vinos seleccionados y experiencias exclusivas de maridaje.

Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez.

En el corazón de Martínez, un bistró de alma francesa lleva dos décadas cautivando a comensales con un proyecto donde conviven la calidez, la elegancia y la creatividad. L’Atelier Bistró nació en 2004 y desde entonces se consolidó como un refugio gastronómico en zona norte, reconocido por su impronta parisina y por la hospitalidad de sus dueños y pareja de chefs, Verónica Morello y Charly Forbes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta se distingue por un menú en constante evolución, que amalgama clásicos de la cocina francesa con platos de fusión cuidadosamente diseñados. Además de la carta habitual, el restaurante ofrece un menú especial de cinco pasos con maridajes, pensado para quienes buscan una experiencia más completa, y además organiza ciclos mensuales en colaboración con bodegas invitadas, donde se presenta un menú degustación único que dialoga con etiquetas elegidas para la ocasión.

L'Atelier - Salon Salón de L’Atelier Bistró.

Recetas tradicionales francesas en L’Atelier La cocina de L’Atelier tiene un sello que la distingue: recetas que respetan la tradición, pero que sorprenden con guiños modernos y sutiles combinaciones de sabores. Las entradas abren el juego con alternativas como vieiras gratinadas al parmesano, mollejas crocantes con ensalada de escarola o un delicado blini de gravlax de trucha curada. Por su parte, entre los principales se lucen clásicos de la casa que mantienen su vigencia. El confit y el magret de pato, acompañados de puré trufado y duxelle de hongos, son de los más celebrados, mientras que opciones como los tortelli de ricota y queso de cabra con tomates secos y nueces en manteca de hierbas o la pesca del día con texturas de zapallo y maíz crocante exhiben la versatilidad y creatividad del dúo de chefs. Cada plato refleja técnica, dedicación y un profundo respeto por la estacionalidad de los productos.

L'Atelier Bistró - Mesa completa con copas Mesa completa con copas en L’Atelier Bistró.

La sección dulce también merece un capítulo aparte: de la tradicional crème brûlée con crocantes de masa sablé al fondant de chocolate con nueces caramelizadas, pasando por apuestas más audaces como peras al torrontés con helado de sambayón y chocolate blanco, cada postre refleja la impronta casera y refinada que caracteriza a la cocina de L’Atelier. L´Atelier - Creme brulée Creme brulée en L’Atelier Bristó. La experiencia se completa con una vinoteca que alberga más de 150 etiquetas locales e internacionales, seleccionadas con el mismo cuidado que los platos. Tintos complejos, blancos frescos, espumantes elegantes y opciones menos convencionales invitan a un recorrido enológico amplio, ideal para maridar cada paso del menú. L'Atelier Bistró - Brindis La vinoteca de L´Atelier Bistró alberga más de 150 etiquetas locales e internacionales. Con más de 20 años de trayectoria, L’Atelier Bistró reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de la gastronomía de zona norte: un espacio íntimo, elegante y acogedor donde tradición, innovación y hospitalidad se dan la mano para crear una velada inolvidable.

Temas Martínez

Vinos

Restaurante