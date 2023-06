Vinos: orgánicos y alta gama pueden ir de la mano

“Domaine Bousquet es la bodega número uno orgánica y biodinámica de Argentina. La visión y el objetivo de la bodega no solo es producir vinos de calidad superior si no también priorizar la protección de la tierra y el medio ambiente teniendo un compromiso con la sustentabilidad, cuidando no solo el suelo sino también la flora y fauna que rodea”, expresó Anne Bousquet, CEO de la bodega y cuarta generación de una familia de tradición vitivinícola.