Lo que se dice en las mesas

De ahí que el entusiasmo sea medido. Por lo pronto, Miguel Pesce, jefe de BCRA, aportó su granito de arena en agosto contrayendo la base, quizás, anticipando lo que se le viene en septiembre. De esta manera aceleró el crawling peg para no exacerbar el cuasifiscal. Ni que hablar de lo que dicen, en el mercado, sobre comprar a $200 y vender a $140. ¡Otra que los deberes de funcionario público! Lo que sabe todo el mercado es que si bien las importaciones de energía empiezan a ceder, también cede el superávit comercial y por ende la oferta de divisas de los exportadores. Además, los fondos que lleguen como en el caso del BID son para mostrar en la vitrina, o sea, no se pueden usar, no van a ir a satisfacer la demanda de los importadores, así que ese problemón continuará. Un conocido consultor recordó la regla conocida como Guidotti-Greenspan que define como stock de reservas mínimo u óptimo entre 5 a 7 meses de importaciones. Hoy el BCRA no tiene reservas más que para uno o dos días de importaciones. Huelgan los comentarios. De lo que se habla es de cuándo hablará Cristina sobre el Plan Massa. Dicen que en noviembre. Hasta ese momento dicen que les dijo a sus huestes que lo dejen hacer a Sergio, pero que no le pidan que milite el ajuste. O sea, los famosos 90 días.