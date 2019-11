Manuel Pellegrini: "La falta de madurez no le permitió a Riquelme seguir en Europa"

"Con Juan Román vivimos una época inolvidable en Villarreal, que será difícil de repetir en ese club. Riquelme siempre fue un gran jugador pero quizás en ese momento un poco la falta de madurez no le permitió seguir en Europa" , aseguró el Ingeniero en Súper Mitre Deportivo.

"Como técnico tuve que tomar la medida que creía que era mejor para el club por sobre la capacidad del jugador", remarcó el entrenador.

En el Villarreal, Riquelme y Pellegrini lograron un histórico tercer lugar en la Liga 2004/2005. En la campaña siguiente, el equipo llegaría a la semifinal de la Champions League. Al finalizar aquella temporada, se desataría un conflicto entre el plantel y la dirigencia que terminaría con el exenganche afuera del equipo.

"Siempre lamenté mucho no haber podido arreglar la situación con él. Los jugadores como Román, con la creatividad que tiene, son muy pocos en el mundo. Con un poco más de madurez, podría haber sido un jugador de un nivel todavía mayor del que logró, pero no tengo ningún rencor con él ni terminé peleado. Seguiré admirándolo, pero como DT hay ciertas normas que uno no puede saltar", cerró Pellegrini.