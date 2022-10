Máximo reactivó PJ PBA posatentado a CFK: marcha a Plaza de Mayo por el 17-O

Cabe mencionar que en la última reunión el PJ bonaerense, a fines de agosto, había dado a conocer su postura ante la situación que atravesaba CFK en relación al juicio por la obra pública. Allí mencionaron a través de un comunicado que se vive en un “clima de hostigamiento y persecución donde se repite el recurso de acusar de corrupción sin pruebas y avanzar en juicios plagados de irregularidades, que luego se amplifican a través de los medios de comunicación que defienden intereses contrarios a los de las mayorías populares”. Días después ocurriría el atentado contra la vicepresidenta.

El encuentro también sirvió para fijar como nueva fecha para el congreso partidario para el próximo 5 de noviembre. No se trata de una fecha más. Cabe recordar que ese mismo día pero de 2005, como parte de lo que fue la IV Cumbre de las Américas, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, pronunció la famosa frase: “Alca-alcarajo” con el fin de oponerse al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), establecida por los gobiernos americanos en 1994 siguiendo un proyecto de Estados Unidos, que debía entrar en vigor en enero de 2005.

“Es una fecha clave para el desendeudamiento del país”, le dijo a este medio un dirigente de La Cámpora que formó parte de la reunión.

La reunión también sirvió en lo informal para dialogar sobre la eliminación o no de las PASO. Pero no todos tienen una postura uniforme. Vale aclarar que en los últimos días el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, afirmó “perdieron su sentido original”. Sin embargo, en aquellos distritos donde no gobierna el Frente de Todos, el pedido de los dirigentes es contar con las primarias.