Las operaciones con Facturas de Crédito Electrónicas alcanzaron los $64.476 millones en octubre, un 39% más interanual. Cómo funciona la herramienta que permite anticipar cobros y qué alternativas ofrece el mercado para financiar capital de trabajo.

Desde el MAV señalan que el cumplimiento de las grandes empresas comienza a ganar relevancia para los inversores. Un historial de pagos en tiempo y forma puede mejorar la percepción del riesgo y favorecer las condiciones de financiamiento de sus proveedores.

El descuento de Facturas de Crédito Electrónicas (FCE) crece como alternativa de financiamiento para las pymes en el mercado de capitales. Este instrumento permite anticipar el cobro de ventas a grandes empresas y obtener fondos para afrontar salarios, impuestos y pagos a proveedores, con un costo vinculado al perfil crediticio de la compañía que debe cancelar la factura.

Según datos del Mercado Argentino de Valores (MAV) , en octubre se negociaron FCE por $64.476 millones , con un crecimiento interanual nominal del 39% . La suba superó la inflación del 33% para el mismo período, lo que implica una expansión real cercana al 4,5% .

La operatoria consiste en vender una factura pendiente de cobro a un inversor, que adelanta los fondos a cambio de un descuento y recibe el pago al vencimiento. Una vez aceptada la FCE, de manera expresa o tácita y conforme a los plazos del régimen, queda habilitada para su negociación. Así, la pyme puede obtener liquidez sin esperar a que su cliente complete el plazo de pago.

La diferencia frente a otras alternativas de financiamiento está en el riesgo que evalúa quien aporta el dinero. Como el pago de la factura corresponde a la empresa compradora, su solvencia y su comportamiento de pago pesan sobre las condiciones a las que puede financiarse el proveedor. Esto puede permitir que una pyme acceda a una tasa más favorable que la que conseguiría a partir de su propio perfil crediticio.

“En MAV, con la Factura de Crédito, una PyME se financia sumando a su propia calificación la confianza que genera su mejor cliente”, sostuvo Fernando J. Luciani, CEO del MAV . Según explicó, ese mecanismo puede traducirse en tasas más bajas para los proveedores, sin un costo financiero adicional para la compañía que debe abonar la factura.

El universo de empresas alcanzadas por el régimen también se amplió. De acuerdo con el relevamiento, las incorporaciones de 2026 al listado de grandes empresas de ARCA elevaron el total de 866 a 1.179, un incremento del 36%. Esa expansión aumenta la cantidad potencial de proveedores que pueden utilizar sus facturas para obtener financiamiento, aunque no implica que todas esas operaciones lleguen efectivamente al mercado.

Entre las compañías cuyas facturas registraron mayores montos negociados aparecen YPF, INC, Vista Energy Argentina y Pan American Energy, según el ranking de MAV-DATA correspondiente al período de enero a noviembre de 2026. La presencia de operadoras y empresas de servicios petroleros muestra el peso de la cadena de proveedores vinculada a Vaca Muerta. También figuran firmas de consumo masivo, salud y agroindustria, como Swiss Medical, Arcor, Syngenta, Bagley y Unilever.

El historial de pago empieza a pesar en el financiamiento

En el caso de las FCE, desde el MAV señalan que el cumplimiento de las grandes empresas comienza a ganar relevancia para los inversores. Un historial de pagos en tiempo y forma puede mejorar la percepción del riesgo y favorecer las condiciones de financiamiento de sus proveedores.

El ranking de montos negociados no constituye, por sí mismo, una calificación crediticia. Pero la acumulación de información sobre el comportamiento de cada compañía abre la posibilidad de diferenciar con mayor precisión los riesgos e incorporarlos a las tasas exigidas para comprar sus facturas. Es la base de un “scoring” o evaluación crediticia apoyada en el historial de pago, una tendencia que el mercado empieza a identificar en este segmento.

La expectativa del sector es que una mayor utilización del instrumento y la digitalización de los procesos de aceptación y pago impulsen nuevas operaciones. Para las pymes, la cuenta pasa por cuánto resignan del valor de la factura a cambio de cobrar antes y cómo se compara ese costo con otras alternativas de financiamiento.

En ese esquema, el vínculo con una gran empresa puede abrir una puerta para conseguir fondos. Pero el beneficio concreto se define en las condiciones de cada operación: cuánto dinero llega a la cuenta del proveedor, en qué plazo y a qué costo.

Más herramientas para anticipar cobros y comparar costos

La búsqueda de liquidez también impulsa el desarrollo de plataformas para negociar documentos comerciales. Además de las facturas, el descuento de cheques electrónicos permite adelantar ingresos por ventas pactadas a plazo y cubrir necesidades de capital de trabajo.

En ese segmento, Adcap lanzó una plataforma digital que permite consultar las condiciones para descontar cheques electrónicos y estimar el importe neto a recibir. Según informó la compañía, la acreditación de los fondos puede concretarse en el día, sujeta a los horarios y las condiciones de la operación.

La herramienta permite visualizar tasas, intereses, aranceles, gastos e impuestos antes de avanzar. Esa información resulta relevante para comparar alternativas: la tasa de descuento es solo una parte del costo, mientras que el monto neto muestra cuánto dinero recibirá efectivamente la empresa por anticipar el cobro.

“Hoy financiamos a más de 175 PyMEs a través del mercado de capitales”, señaló Mateo Lacroze, director de Mercado de Capitales y Crédito de Adcap Grupo Financiero. “Sabemos que poder cobrar en el día lo que se vende a 60 o 90 días hace la diferencia a la hora de pagar sueldos, proveedores o pensar en crecer”, agregó.