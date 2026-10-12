Antes de su operación, León XIV ratificó su intención de viajar al país: "Nos vemos pronto en Argentina" + Agregar ámbito en









El Papa recibió al arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, horas antes de ser operado por un nódulo pulmonar y le transmitió tranquilidad sobre la visita prevista para noviembre.

El Papa ratificó su viaje a la Argentina en noviembre, en la previa de su operación. Facebook Vatican News

El papa León XIV ratificó su intención de mantener el viaje a la Argentina previsto para noviembre, pese a la operación pulmonar a la que será sometido este martes. Lo hizo durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, a quien despidió con un mensaje directo: "Nos vemos pronto en la Argentina".

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El encuentro tuvo lugar este lunes en el Vaticano y se extendió durante aproximadamente media hora. Lozano aseguró que encontró al Pontífice "de buen semblante" y contó que, al preguntarle por su estado de salud, León XIV le respondió que se sentía "muy bien" y "confiado" de cara a la intervención.

La frase sobre la Argentina llegó al momento de la despedida. El arzobispo le dijo que volverían a encontrarse y el Papa respondió: "Nos vemos pronto en la Argentina", una señal que reavivó las expectativas sobre la continuidad de la visita programada al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

León XIV será operado de un nódulo pulmonar El Pontífice será intervenido este martes en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos. Según la información difundida hasta el momento, la lesión fue identificada en una etapa temprana y se encontraba bien localizada.

Tras la cirugía, está previsto que León XIV permanezca internado alrededor de una semana para completar su recuperación. La intervención había generado dudas sobre la posibilidad de que el viaje a Sudamérica tuviera que modificarse, aunque por ahora no se anunciaron cambios en el cronograma.

La audiencia con Lozano había sido solicitada unos tres meses atrás, antes de que se conociera el problema de salud del Papa. El arzobispo viajó a Roma como asesor general de la Acción Católica Argentina y llegó a considerar que la reunión podía ser suspendida después del anuncio de la operación. Sin embargo, León XIV mantuvo el encuentro y su agenda prevista. Durante la conversación también abordaron temas vinculados con San Juan, las vocaciones, la pastoral juvenil, la Universidad Católica de Cuyo y la situación social argentina. Lozano además le transmitió al Papa el afecto de los fieles del país y destacó la importancia de su mensaje de paz.