Así fue el anuncio del papa León XIV de la operación de nódulo en el pulmón

El pontífice confirmó que deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días y pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones.

El papa León XIV anunció que será operado de un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos recientes.

El papa León XIV anunció este domingo que será operado de un nódulo detectado en uno de sus pulmones, luego de que los médicos recomendaran extirpar la lesión. El pontífice, de 71 años, comunicó la noticia después del rezo del Ángelus en el Vaticano , a pocas semanas de su viaje previsto a la Argentina.

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La intervención se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecerá internado aproximadamente siete días. Según informó la Santa Sede, el nódulo fue identificado en una etapa temprana y se encuentra bien localizado. Por el momento, no se comunicaron modificaciones en la gira que el Papa tiene programada por Sudamérica.

El pontífice dio a conocer su situación médica en un discurso pronunciado en italiano al finalizar la tradicional oración dominical, desde el Palacio Apostólico, ante los fieles que se encontraban reunidos en la plaza de San Pedro.

Durante su intervención, León XIV explicó que los especialistas detectaron una lesión pulmonar y consideraron necesario realizar una cirugía para retirarla: “Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado”.

A continuación, detalló que decidió avanzar con el procedimiento después de recibir las recomendaciones del equipo médico que supervisa su estado de salud: “Los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido de operarlo para removerlo. La intervención ya está programada para los próximos días”.

El pontífice confirmó su intervención quirúrgica después del rezo del Ángelus en el Vaticano.

Antes de finalizar su mensaje, el Papa agradeció las muestras de acompañamiento y pidió a los creyentes que rezaran por él durante los próximos días: “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. Gracias y feliz domingo”, concluyó.

Cuándo será la operación y qué informó el Vaticano sobre su salud

Tras las declaraciones del pontífice, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, brindó detalles sobre el procedimiento médico previsto para los primeros días de la próxima semana.

La cirugía tendrá lugar en el Policlínico Gemelli de Roma, un establecimiento sanitario que cuenta con antecedentes en la atención de distintos pontífices. De acuerdo con las previsiones oficiales, León XIV permanecerá hospitalizado durante aproximadamente una semana.

La Santa Sede todavía no comunicó modificaciones en la gira pastoral programada entre el 6 y el 17 de noviembre. Instagram vaticannews.es

Hasta el momento, el Vaticano no precisó si el nódulo detectado es benigno o maligno, ni difundió información adicional sobre un diagnóstico definitivo.

La Santa Sede indicó que la lesión fue identificada durante controles médicos recientes y que los especialistas recomendaron su extirpación debido a su localización y al estado inicial en el que fue detectada.

Qué pasará con el viaje del papa León XIV a la Argentina

El anuncio se produjo a menos de un mes de la gira pastoral que León XIV tiene prevista por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

Según el cronograma difundido, el pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11, período durante el cual tiene programadas distintas actividades religiosas e institucionales.

La intervención quirúrgica generó interrogantes sobre los tiempos de recuperación y su posible impacto en los compromisos internacionales del líder de la Iglesia católica.

Sin embargo, el Vaticano todavía no anunció cambios en el itinerario ni confirmó una eventual postergación de la visita. La continuidad de la agenda dependerá de la evolución médica del pontífice después de la operación.