Brasil: el Senado debate el fin de la jornada 6x1 y el oficialismo busca votarla esta semana

La PEC que reduce la jornada laboral tendrá su primer debate en el Senado, aunque la votación podría postergarse hasta después de la segunda vuelta electoral.

Archivo. El congreso brasileño debatirá el proyecto de ley en medio de un clima convulsionado por las elecciones presidenciales.

El Senado de Brasil tendrá este martes 6 su primera discusión sobre la PEC que propone poner fin al régimen de trabajo 6x1 y reducir la jornada laboral. El texto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo y, tras meses de estancamiento, avanzó en septiembre en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ).

La propuesta se da en medio de una semana convulsionada políticamente para Brasil. El pasado domingo, el candidato opositor del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, venció en la primera vuelta al actual presidente Lula Inácio Da Silva por 47% a 45% . El balotaje será el próximo 25 de octubre.

Para ser aprobada, la propuesta de enmienda constitucional deberá atravesar dos rondas de votación en el pleno. Sin embargo, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), todavía no estableció una fecha para su deliberación.

Alcolumbre había postergado el tratamiento de la PEC hasta después de las elecciones. Concluida la primera ronda, el Senado retomará ahora el debate sobre la reducción de la jornada laboral.

La intención del presidente del Senado es realizar previamente debates entre los legisladores. De acuerdo con el reglamento, deben transcurrir cinco sesiones antes de la votación y durante esta semana están previstas tres.

Existe otra alternativa: aprobar un calendario especial que permita votar la PEC el mismo día. Sin embargo, tanto la oposición como los aliados del Gobierno consideran improbable esa posibilidad.

El Gobierno sostiene públicamente que busca votar el texto esta semana. El ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales, José Guimarães, participó el lunes 5 de un acto de campaña de Lula y afirmó ante la prensa que el objetivo es conseguir la aprobación de la propuesta para el miércoles 7.

La postura oficial, sin embargo, choca con la posición de la oposición. El senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmó que todavía no pudo hablar con Alcolumbre, aunque señaló que, según los senadores, se utilizarán las cinco sesiones previstas para debatir el proyecto. La intención, explicó, es "esperar" y observar cómo evoluciona la discusión.

En ese escenario, la tendencia apunta a que la votación quede para después de la segunda vuelta. Un indicio es que la sesión de este martes será semivirtual: sin la presencia de la mayoría de los senadores en Brasilia, consideran imposible votar ese mismo día.

Por qué se demoró la PEC 6x1

Después de que la Cámara de Diputados aprobara la reducción de la jornada laboral y ante la presión creciente sobre Alcolumbre, el presidente del Congreso sostuvo que los senadores debían concentrarse en debatir propuestas de modificación de la Constitución y que el Senado no sería un mero instrumento para aprobar los proyectos provenientes de Diputados.

Alcolumbre también había señalado que no tenía intención de "contaminar" las elecciones con una agenda "electoral".

El Gobierno había priorizado el tratamiento de la propuesta antes de los comicios. El Palacio presidencial pretendía utilizar el tema como plataforma de campaña, ante el fuerte apoyo popular que tiene la iniciativa.

La oposición, en cambio, considera que la reducción de la jornada laboral puede ser abordada desde una perspectiva de derecha. Para eso, plantea esperar a la próxima legislatura y evitar que la propuesta sea aprobada durante 2026.

La estrategia apunta a aprovechar la elección de parlamentarios de derecha del domingo 4, que asumirán en el Congreso en febrero del próximo año.

Tras las elecciones, en 2027 el Partido Laborista contará con 29 senadores y habrá sumado aliados importantes en distintos estados. Según esta perspectiva, esa composición le permitiría modificar el proyecto, ampliar el período de transición y flexibilizar las normas laborales.

Marinho, coordinador de campaña de Flávio Bolsonaro (PL), ya había presentado una propuesta de enmienda constitucional para establecer que la remuneración salarial se base en las horas trabajadas. Además, es considerado candidato a la presidencia del Senado el próximo año.

El Gobierno busca acelerar la votación

Ante este escenario, los sectores que respaldan al Gobierno trabajan para conseguir la aprobación de la PEC antes de que termine el año. La evaluación actual es que, para obtener algún beneficio para los trabajadores, resulta fundamental aprobar la enmienda constitucional durante 2026.

El riesgo de que el debate se extienda hasta 2027 llevó a las bases del Partido de los Trabajadores a movilizarse y presionar a Alcolumbre para que impulse la propuesta. El objetivo es conseguir su tratamiento antes de la segunda vuelta de las elecciones del 25 de octubre o, al menos, antes de que termine el año.