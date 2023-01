"Que los ricos paguen más impuestos": Lula sobre necesidad de una nueva política fiscal

Desde su llegada al poder, Lula marcó un fuerte contraste con su antecesor, Jair Bolsonaro. De hecho, pocas horas después de haber asumido la presidencia el 1 de enero, firmó varios decretos presidenciales sobre temas que habían sido eje de su campaña, entre ellos la suspensión de la política sobre adquisición de armas y el retiro inmediato del programa de privatizaciones de empresas públicas, restableció el funcionamiento del Fondo Amazonía y derogó una medida sobre la minería ilegal.

Crítica al mercado financiero

Según sostuvo el mandatario, el mercado creó una narrativa en la que los fondos destinados a mejoras en salud, educación y otras áreas son considerados "gastos" del gobierno. En ese mismo ideario, el pago de tasas de interés tiene el mismo tratamiento.

Criticó duramente al mercado financiero y a la Federación Brasileña de Bancos (Febraban). De esta última entidad, indicó que nunca la vio "decir que está preocupada por tomar parte de los intereses que recibe para dedicarla a ayudar al padre Julio Lancellotti". Se refiere a un prestigioso sacerdote católico brasileño, párroco de la Iglesia paulista de San Miguel Arcanjo, que atiende indigentes.

"A veces me enojo mucho, mucho y pido disculpas a las personas con las que me enojo porque es lo siguiente: el mercado no tiene corazón, no tiene sensibilidad, no tiene humanismo", dijo.