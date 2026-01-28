Brutal tormenta invernal en EEUU: al menos 38 muertos y miles de hogares sin electricidad

Una de las zonas más afectadas es la de los estados del sur. Se teme por una nueva ola que traiga consecuencias más graves.

Al menos 38 personas murieron en Estados Unidos como consecuencia directa de la intensa y brutal tormenta invernal que azotó durante la última semana amplias regiones del país. El recuento, elaborado a partir de informes de autoridades estatales y locales, incluye fallecimientos provocados por exposición al frío extremo , accidentes de tránsito , caídas en cuerpos de agua congelados y atropellamientos por quitanieves .

En la ciudad de Nueva York , ocho de las víctimas fueron encontradas sin vida en la vía pública. El alcalde Zohran Mamdani confirmó que todas las muertes ocurrieron en exteriores , aunque las causas específicas continúan bajo investigación.

En la misma línea, la portavoz de la Alcaldía, Dora Pekec , explicó que la exposición prolongada a temperaturas extremas fue un factor común en esos casos.

El Servicio Meteorológico EEUU calificó el fenómeno como una tormenta “monstruosa” por su magnitud y alcance territorial. El sistema climático se extendió desde Texas y Arkansas hasta Massachusetts y Nueva York , cubriendo con nieve y hielo una franja de más de 2.000 kilómetros .

Las condiciones extremas provocaron cortes masivos de energía , carreteras intransitables y la paralización de servicios esenciales. Hasta este martes, más de 550.000 usuarios continuaban sin suministro eléctrico, principalmente en Tennessee , Mississippi y Kentucky .

Uno de los aspectos más críticos de la emergencia fue su impacto en estados del sur, históricamente menos preparados para enfrentar eventos de frío extremo. En esas zonas, miles de personas debieron ser evacuadas y trasladadas a refugios con calefacción ante el riesgo de hipotermia.

En Nashville, Lisa Patterson relató que su vivienda quedó aislada y sin electricidad durante varios días. “Esto fue sin precedentes”, afirmó, tras ser rescatada junto a su esposo y su perro. En la misma ciudad, Nathan Hoffner pasó la noche cubierto con mantas dentro de su casa, junto a su hijo pequeño, luego de perder el suministro eléctrico. “Veía mi aliento dentro de la casa”, describió.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, advirtió que permanecer diez minutos a la intemperie podía derivar en congelación o hipotermia, y pidió extremar las precauciones.

Víctimas y accidentes en distintos estados

El listado de víctimas refleja la diversidad de riesgos asociados al fenómeno. En Texas, tres niños murieron tras caer en un estanque congelado. En Ohio y Massachusetts, dos personas fueron atropelladas por quitanieves. También se registraron muertes de adolescentes en accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y el hallazgo de una mujer sepultada bajo la nieve en Kansas.

En Nueva York, todas las muertes confirmadas hasta el momento ocurrieron durante el fin de semana y en espacios abiertos, lo que reforzó las alertas para la población sin hogar y los trabajadores expuestos al clima.

Emergencias, cierres y cortes de luz

Ante la gravedad del escenario, al menos diez estados declararon el estado de emergencia. La ciudad de Nueva York suspendió las clases por el volumen de nieve, que alcanzó 38 centímetros en algunos barrios, la mayor nevada en años. Universidades del sur, como las de Mississippi, también cerraron sus campus debido a la acumulación de hielo.

Lejos de mejorar, el panorama climático mantiene en alerta a las autoridades. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre una nueva ola de aire ártico que amenaza especialmente al sur del país.

En el norte de Florida, los termómetros podrían descender hasta -4 °C, mientras que en otras regiones la sensación térmica podría llegar a -29 °C.

Los cortes de energía agravaron el impacto de la tormenta. En Mississippi, el gobernador Tate Reeves informó daños severos en al menos 14 viviendas y 20 carreteras públicas, en lo que calificó como la peor tormenta de hielo desde 1994. Las cuadrillas eléctricas trabajan contrarreloj, aunque las autoridades advirtieron que la normalización total del servicio podría demorar varios días.

Mientras persiste la emergencia, los equipos de rescate y los servicios de emergencia continúan en alerta máxima. Las autoridades reiteraron el pedido de evitar desplazamientos innecesarios, buscar refugio y prestar especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, ante un escenario que todavía no muestra señales claras de alivio.