Tras amenazar con una intervención y cortar el petróleo, el mandatario estadounidense volvió a tensionar el vínculo con La Habana una semana después del operativo en Venezuela.

El presidente republicano reposteó un mensaje que imagina al secretario de Estado como futuro mandatario de Cuba.

El presidente Donald Trump reposteó un mensaje que sugiere que el secretario de Estado Marco Rubio podría convertirse en presidente de Cuba, en un contexto de máxima presión política y militar sobre la isla, al advertir que, sin un acuerdo, Estados Unidos avanzará con sanciones más duras y posibles medidas de fuerza.

La publicación apareció en Truth Social, la red social del propio mandatario. Allí, Trump compartió un mensaje del usuario Cliff Smith, fechado el 8 de enero, que afirmaba: “Marco Rubio será presidente de Cuba” , acompañado por un emoji de risa. El comentario del jefe de la Casa Blanca no pasó inadvertido: “¡Suena bien para mí!” , escribió al republicar el posteo.

El gesto de Trump se produjo apenas una semana después de la operación militar estadounidense en Venezuela , que culminó con la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro , trasladado a Nueva York, donde permanece detenido y bajo proceso judicial por narcoterrorismo. En ese marco, la Casa Blanca intensificó su presión sobre Cuba, uno de los principales aliados políticos y comerciales del chavismo.

Horas antes del reposteo, el mandatario había instado públicamente al gobierno cubano a “alcanzar un acuerdo” para evitar consecuencias mayores y advirtió que la isla dejaría de recibir petróleo. En un extenso mensaje, Trump escribió: “Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!“.

Y agregó: “La mayoría de esos cubanos murieron tras el ataque estadounidense de la semana pasada , y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos".

La publicación en redes se dio en medio de advertencias sobre una posible intervención en Cuba.

El mensaje cerró con una advertencia directa: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto".

Rubio, la figura clave de la estrategia regional

Días antes, el propio Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, había reforzado el tono confrontativo. “Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado”, afirmó en una conferencia de prensa en Florida junto a Trump.

U-S--Secretary-of-State-Marco-Rubio-testifies-at-a-House-Foreign-Affairs-Committee-in-Washington-hs7.avif Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Diplomáticos y expertos latinoamericanos en Washington destacan que Rubio es uno de los funcionarios que mejor domina los asuntos de la región, tras más de una década en cargos vinculados a política exterior e inteligencia en el Senado. Su agenda siempre apuntó a una línea dura contra lo que considera una amenaza izquierdista en América Latina, encabezada por Caracas en alianza con La Habana y acompañada por gobiernos como el de Nicaragua o Bolivia.

La respuesta del presidente de Cuba

Horas después de las amenazas, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez respondió con un duro mensaje en X. Acusó al gobierno estadounidense de convertir “todo en negocio”, responsabilizó a Washington por la crisis económica de la isla y reafirmó la disposición de Cuba a resistir.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró que Cuba va a resistirse.

“No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”, escribió. Y añadió: “Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza”.

En el cierre, Díaz-Canel fue categórico: “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.