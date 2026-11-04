El volcán Kilauea volvió a entrar en erupción y expulsó lava a más de 1.200 metros en Hawái

El episodio número 56 de la secuencia iniciada en 2024 generó una densa columna de humo. Las autoridades mantienen el código naranja y no ordenaron evacuaciones.

El Kilauea es uno de los volcanes más activos de Hawái y registra episodios eruptivos frecuentes.

El volcán Kilauea , uno de los más activos del mundo, registró una nueva erupción en Hawái, Estados Unidos , con expulsiones de lava y una importante columna de humo. La actividad, que se desarrolló entre el 2 y el 3 de noviembre, encendió las advertencias para la navegación aérea , aunque hasta el momento no se dispusieron evacuaciones.

El fenómeno se concentra en el cráter y forma parte de una secuencia eruptiva que comenzó en 2024. Se trata del episodio número 56 de ese período, durante el cual el volcán mantiene una actividad recurrente. Las autoridades continúan monitoreando su evolución ante la posibilidad de que aumente la intensidad de las emisiones.

Los registros difundidos muestran material incandescente que sale del cráter y una densa columna de humo que se eleva sobre la zona. De acuerdo con el reporte, el volcán alcanza una altura de al menos 1.200 metros , mientras que en algunos sectores la lava expulsada llegó a elevarse hasta seis metros.

La actividad permanece concentrada en el área del cráter, donde se observa el movimiento del material volcánico. El seguimiento de las próximas horas será clave para determinar si el episodio mantiene su intensidad o si se producen nuevas emisiones.

El Kilauea se encuentra en la isla de Hawái y es conocido por sus frecuentes erupciones. La actual secuencia comenzó en 2024 y, desde entonces, los distintos episodios mantienen bajo observación a los organismos encargados del monitoreo volcánico.

La erupción registrada entre el 2 y el 3 de noviembre generó una nueva advertencia para la navegación aérea. @SputnikMundo

Por qué se mantiene la alerta para los vuelos

Uno de los principales riesgos asociados a esta erupción está relacionado con la emisión de material volcánico y la columna de humo, que pueden representar una amenaza para las aeronaves que sobrevuelan el área.

Por ese motivo, se mantiene un código naranja de alerta aeronáutica. La advertencia responde a la actividad registrada y busca mantener bajo vigilancia las condiciones para la navegación aérea. Un incremento en la cantidad de material expulsado podría derivar en nuevas advertencias para los vuelos que atraviesen esa parte del archipiélago.

El reporte no precisó cuánto tiempo podría extenderse el episodio ni cuándo se modificaría el nivel de alerta. La evolución de las emisiones será determinante para evaluar posibles cambios en las condiciones de seguridad.

Sin evacuaciones por el momento

Pese a la intensidad de la actividad y al impacto de las imágenes registradas, no se ordenaron evacuaciones hasta el momento de la cobertura. La situación permanece bajo seguimiento y el fenómeno continúa concentrado en el cráter.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del volcán, especialmente ante la posibilidad de que la expulsión de lava gane intensidad. Un cambio en el patrón de emisiones también podría modificar el riesgo para las aeronaves y generar nuevas restricciones o advertencias.

Por ahora, el principal foco está puesto en la evolución de la erupción y en la cantidad de material volcánico que continúa saliendo del cráter.