Christa Pike fue dada de alta luego de sobrevivir a dos inyecciones letales

La mujer abandonó su hospitalización tras recobrar la conciencia y comenzar a caminar. Los médicos temían que tuviera muerte cerebral.

La condenada a muerte Christa Pike fue dada de alta luego de haber recobrado la conciencia y comenzar a caminar en las últimas horas, confirmaron sus abogados. La mujer de 50 años se encontraba hospitalizada luego de sobrevivir a dos inyecciones letales

Su equipo legal emitió un comunicado este sábado en el que expresaron que "ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson , donde estuvo recluida durante más de 30 años".

Sus abogados informaron el 8 de octubre que ella había logrado caminar, a pesar de haber pasado días inconsciente e intubada en el hospital tras el intento fallido de ejecución, publicó el medio The Tennessean. En paralelo, dijeron seguir preocupados por el daño psicológico y las secuelas cognitivas duraderas . Los médicos habían dicho el día anterior que existía la posibilidad de una muerte cerebral.

La condenada a muerte Christa Pike (50) recobró la capacidad de caminar tras su intento fallido de ejecución en Tennessee, EEUU, según declaró su abogado en las últimas horas. Luego de recuperar la conciencia, su equipo legal aseguró que ella está "de pie y caminando", aunque mentalmente "confusa" , mientras sigue hospitalizada.

Su equipo legal emitió un comunicado este sábado en el que expresaron que "ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde estuvo recluida durante más de 30 años".

El caso de Pike se conoció hace una semana, cuando sobrevivió a una doble inyección de pentobarbital. Su condena data desde finales de los 90, cuando mató a una joven de 19 años llamada Colleen Slemmer.

Una última actualización de su estado de salud detalló que recuperó la conciencia y que su equipo legal se presentaría ante la Justicia para reclamar más información sobre las circunstancias que permitieron que sobreviviera al procedimiento.

Ahora, su abogado Stephen Ferrell expresó a BBC que, si bien aún no habló con su clienta, sabe que tenía los brazos hinchados y apenas podía moverlos cuando dio sus primeros pasos por la habitación del hospital.