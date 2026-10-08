Christa Pike recobró la capacidad de caminar luego de su doble ejecución fallida: "Está lúcida pero algo confusa"

Su equipo legal aseguró que por el momento "sólo recorre la habitación" del hospital donde se recupera. Además, un tribunal ordenó a los funcionarios estatales preservar las pruebas relacionadas con la ejecución fallida.

Una última actualización detalló que Pike recuperó la conciencia y que su equipo legal se presentaría ante la Justicia para reclamar más información sobre la ejecución fallida.

La condenada a muerte Christa Pike (50) recobró la capacidad de caminar tras su intento fallido de ejecución en Tennessee, EEUU, según declaró su abogado en las últimas horas. Luego de recuperar la conciencia, su equipo legal aseguró que ella está "de pie y caminando", aunque mentalmente "confusa" , mientras sigue hospitalizada.

El caso de Pike se conoció hace una semana, cuando sobrevivió a una doble inyección de pentobarbital. Su condena data desde finales de los 90, cuando mató a una joven de 19 años llamada Colleen Slemmer .

Una última actualización de su estado de salud detalló que recuperó la conciencia y que su equipo legal se presentaría ante la Justicia para reclamar más información sobre las circunstancias que permitieron que sobreviviera al procedimiento.

Ahora, su abogado Stephen Ferrell expresó a BBC que, si bien aún no habló con su clienta, sabe que tenía los brazos hinchados y apenas podía moverlos cuando dio sus primeros pasos por la habitación del hospital.

Además, un tribunal de Tennessee ordenó a los funcionarios estatales que preserven todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida , ya que esa evidencia podría sentar las bases para una futura demanda contra el Estado.

En cuanto a su estado mental, sus abogados relataron que "es bueno que esté bastante lúcida, pero también está algo confusa". BBC

De momento, el caso Pike se encuentra en un terreno desconocido, ya que se cree que es la única sobreviviente a un intento de ejecución mediante inyección letal. Ferrel destacó que "físicamente tiene bastantes problemas, los brazos muy lesionados y no puede usarlos mucho. Hoy se ha puesto de pie y ha caminado por primera vez, pero solo por la habitación, no muy lejos".

En cuanto a su estado mental, comentó que "es bueno que esté bastante lúcida, pero también está algo confusa. Se distrae con mucha facilidad y olvida adónde va". A su vez, desconoce que sucederá con su estado.

EEUU: Christa Pike recuperó la conciencia luego del fallido intento de ejecución en Tennessee

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y continúa recibiendo atención médica vital”, señalaron sus abogados a través de un comunicado.

La defensa indicó que el pronóstico continúa siendo incierto y anticipó que, como mínimo, deberá afrontar una recuperación prolongada. También aseguró que Pike sufrió quemaduras y ampollas en los brazos después del procedimiento y que permanece esposada a la cama del hospital.

Los representantes de Pike comparecerán este miércoles ante un tribunal para solicitar más información al Departamento Correccional de Tennessee. La jueza del Tribunal de Equidad I'Ashea Myles programó una audiencia preliminar para la mañana en Nashville.

La defensa pretende obtener una orden judicial que obligue al sistema penitenciario a preservar toda la información relacionada con el intento de ejecución.