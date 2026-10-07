EEUU: Christa Pike recuperó la conciencia luego del fallido intento de ejecución en Tennessee

La mujer de 50 años sobrevivió después de recibir dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento de inyección letal realizado el 30 de septiembre. Mientras permanece hospitalizada y su pronóstico continúa siendo incierto, sus abogados acudirán a la Justicia para exigir que se preserve y entregue información que permita determinar qué ocurrió.

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee , recuperó la conciencia después del fallido intento de ejecución mediante inyección letal al que fue sometida la semana pasada. Sus abogados se presentarán este miércoles ante la Justicia para reclamar más información sobre las circunstancias que permitieron que sobreviviera al procedimiento.

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Pike, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre, cuando las autoridades intentaron ejecutar la condena impuesta por la muerte a golpes y puñaladas de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995.

Se cree que Pike es la única persona que sobrevivió después de que se le administraran los medicamentos destinados a provocar una ejecución mediante inyección letal.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y continúa recibiendo atención médica vital ”, señalaron sus abogados a través de un comunicado.

La defensa indicó que el pronóstico continúa siendo incierto y anticipó que, como mínimo, deberá afrontar una recuperación prolongada. También aseguró que Pike sufrió quemaduras y ampollas en los brazos después del procedimiento y que permanece esposada a la cama del hospital.

No es la primera vez que falla la ejecución contra Christa Pike. Archivo

Los abogados buscan determinar qué falló durante la ejecución

Los representantes de Pike comparecerán este miércoles ante un tribunal para solicitar más información al Departamento Correccional de Tennessee. La jueza del Tribunal de Equidad I'Ashea Myles programó una audiencia preliminar para la mañana en Nashville.

La defensa pretende obtener una orden judicial que obligue al sistema penitenciario a preservar toda la información relacionada con el intento de ejecución.

Entre los elementos solicitados aparecen los números de lote de los medicamentos utilizados, las agujas, los registros correspondientes al procedimiento y otra documentación vinculada con lo ocurrido.

Los abogados de la Fiscalía General de Tennessee rechazaron la necesidad de esa medida. En un escrito presentado el martes sostuvieron que el sistema penitenciario está "obligado a conservar esta evidencia en otros casos y debe garantizar su preservación".

Además, afirmaron que los funcionarios estatales adoptaron "las medidas necesarias para brindar atención médica a Pike y determinar qué ocurrió".

El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, calificó el episodio como "profundamente inquietante" y ordenó una "investigación exhaustiva por parte de un tercero para determinar con exactitud lo ocurrido". Lee también pospuso la única otra ejecución que estaba programada para este año en el estado.

Investigan si hubo un problema con la vía intravenosa

Especialistas en medicina e inyecciones letales pusieron el foco en la posibilidad de que se produjera un inconveniente con la colocación de la vía intravenosa.

Una de las hipótesis analizadas es que el pentobarbital se hubiera acumulado en los tejidos de Pike en lugar de ingresar correctamente al torrente sanguíneo.

Los abogados de la condenada plantearon esa posibilidad en su presentación judicial. "Aparentemente, en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente o de que las venas se habían reventado", sostuvieron.

El intento de ejecución comenzó alrededor de las 19:30 del 30 de septiembre, cuando las autoridades le dieron a Pike la posibilidad de pronunciar una última declaración.

Unos cinco minutos después, levantó la cabeza y manifestó que sentía dolor en uno de sus brazos. En determinado momento pareció perder el conocimiento, aunque todavía se la escuchó respirar.

Los representantes de los medios de comunicación que presenciaban el procedimiento fueron retirados de la sala de testigos a las 20:53. Posteriormente, a las 21:14, una ambulancia llegó a la prisión para trasladar a Pike hasta un hospital.

La investigación deberá establecer ahora qué ocurrió durante la administración de las drogas y por qué el procedimiento no produjo el resultado previsto, mientras Pike continúa internada y recibe atención médica.