Cuba intenta combatir desde hace 60 años el estrangulamiento de su economía por un embargo de EEUU , impuesto en 1962 y reforzado desde entonces. Con una inflación galopante, encuentra cortes y escasez en el suministro de productos y servicios básicos y esenciales.

Este país atraviesa desde la pandemia de 2020 su peor crisis económica en 30 años, bajo una inflación crítica que se suma a cortes eléctricos y escasez de alimentos, medicamentos y combustibles . Además, sufre una ola de emigración sin precedentes y la falta de divisas provocó una erosión de los servicios sanitarios.

El envío de misiones médicas a países extranjeros desde la década de 1960 representa la principal fuente de divisas para la isla, considerado por EEUU como trabajo forzado. Según las autoridades cubanas, 24.000 profesionales de la salud estaban desplegados en 56 países en 2025, indicó AFP.

Por otro lado, el país se abrió al turismo tras la caída de la Unión Soviética (URSS) en 1991, y representa uno de los motores económicos de la isla hasta que cayó durante la pandemia de covid-19 en 2020. Desde allí, le cuesta levantar cabeza a pesar de las medidas para favorecer la llegada de turistas rusos y chinos.

Hasta 1989, Cuba fue el principal exportador mundial de azúcar pero la caída de la URSS, el impacto del embargo estadounidense y la mala gestión del sector precipitaron el declive de esta industria. Hoy la producción roza un mínimo histórico.

Por otra parte, a partir de 2000 el país contó con un acuerdo de cooperación con Venezuela, que preveía el suministro de petróleo a cambio del envío de médicos y profesores. En esa línea, Caracas entregó entre 30.000 y 35.000 barriles diarios durante el último trimestre de 2025, es decir, el equivalente al 50% del déficit petrolero de la isla, señaló el investigador de la Universidad de Texas Jorge Piñón.

Cuba produce solo un tercio del combustible que consume y En los últimos años también palió la escasez con las entregas de petróleo ruso y mexicano. Con el apoyo de China, el principal socio comercial de la isla en Asia, instaló unos cuarenta parques solares en todo el país.

Años 90: economía de guerra seguida de diáspora

Durante el "período especial" de la década de 1990, seguida al fin de los subsidios soviéticos, se tomaron medidas de economía de guerra para hacer frente a la penuria, como reducir la frecuencia de los autobuses, el número de páginas de periódicos, aplica el uso de bicicletas y bueyes en lugar de coches y tractores, entre otros.

El envío de dinero de la diáspora, principalmente desde EEUU, constituye la segunda fuente de divisas de la isla y permite a muchas familias llegar a fin de mes. Entre 2005 y 2020, esto representó un promedio anual del 6,8% del PIB del país, según el economista cubano y profesor de la Universidad Javeriana Cali, en Colombia, Pavel Vidal.

Washington ha intentado reducir estos recursos, limitando por ejemplo las cantidades autorizadas o los destinatarios. Las transferencias a través de Western Union fueron suspendidas en 2025, pero muchos cubanos eludieron estas sanciones con sistemas paralelos, como el uso de "mulas" que hacen entrar dólares en efectivo en la isla a cambio de una comisión.

Flexibilizar la economía comunista

Frente a este panorama, Cuba dio algunos golpes de timón al dogma comunista. Después de unas manifestaciones antigubernamentales sin precedentes, la isla abrió en 2021 algunos sectores a las pequeñas y medianas empresas, que desde entonces fueron ganando terreno.

Este sector privado representa alrededor del 15% del PIB y emplea a más del 30% de la población activa. Durante décadas, el gobierno cubano mantuvo una relación contradictoria con el dólar pero acabó extendiendo su programa de dolarización parcial de la economía para paliar la falta de divisas.

Por último, La Habana autorizó recientemente la circulación del dólar en el sector privado, hasta ahora limitada a los establecimientos comerciales estatales y a la venta de combustible.