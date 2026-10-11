Cómo será la operación del papa León XIV por un nódulo pulmonar y cuánto tiempo tardará en recuperarse

El Pontífice será intervenido en los próximos días, a menos de un mes de su visita a la Argentina. Qué técnicas se utilizan y cuáles son los riesgos.

El papa León XIV anunció que será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar.

El papa León XIV será operado en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar, detectado antes de su viaje previsto a la Argentina en noviembre. La intervención requerirá un período de recuperación estimado en una semana, aunque el Vaticano todavía no informó qué técnica quirúrgica utilizarán los médicos ni precisó la naturaleza de la lesión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El anuncio se conoció este domingo 11 de octubre y generó interrogantes sobre la salud del Pontífice, de 71 años. Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión que puede tener causas benignas o malignas, por lo que su detección y evaluación médica resultan fundamentales para determinar el tratamiento adecuado.

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación que aparece en el tejido del pulmón y que generalmente se identifica mediante estudios por imágenes, como radiografías o tomografías computarizadas de tórax. Suele observarse como una mancha blanca y puede medir hasta 30 milímetros de diámetro.

De acuerdo con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), las causas de estas lesiones se clasifican en dos grandes categorías: benignas y malignas. Su aparición no implica necesariamente la presencia de una enfermedad oncológica.

Entre las causas benignas se encuentran infecciones respiratorias, tumores no cancerosos como los hamartomas, alteraciones vasculares, ganglios linfáticos y quistes broncogénicos. Sin embargo, en determinadas circunstancias, un nódulo también puede constituir una manifestación inicial de cáncer de pulmón.

El Vaticano estima que la recuperación del Pontífice demandará aproximadamente una semana. ChatGPT IA

Los especialistas advierten que el riesgo de malignidad aumenta en personas mayores de 65 años, fumadores o exfumadores y pacientes con antecedentes de radioterapia torácica. También influyen la exposición al amianto, al gas radón y al humo de segunda mano.

En el caso de León XIV, el Vaticano no informó si el nódulo es benigno o maligno, por lo que no es posible establecer un diagnóstico a partir de los datos difundidos hasta el momento.

Cómo es la operación para extirpar un nódulo pulmonar

Cuando un nódulo presenta un tamaño considerable o características que requieren una evaluación más profunda, los médicos pueden recomendar una intervención denominada resección pulmonar, cuyo objetivo es retirar la lesión.

Aunque la Santa Sede no precisó el procedimiento que se utilizará, una de las técnicas habituales es la cirugía torácica asistida por video (VATS), que permite operar mediante pequeñas incisiones en el tórax.

Según el Hospital Italiano, esta intervención se realiza bajo anestesia general y requiere la intubación de la vía aérea. Los cirujanos introducen una cámara y distintos instrumentos a través de pequeñas aberturas para acceder al pulmón y retirar el tejido correspondiente.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana.

La principal ventaja de esta técnica es que resulta menos invasiva que una cirugía abierta, lo que generalmente favorece una recuperación más rápida y reduce el impacto del procedimiento sobre los tejidos circundantes.

Otra alternativa es la toracotomía, una operación tradicional que requiere una incisión de aproximadamente 20 a 25 centímetros en el costado del tórax para acceder al pulmón. Debido a su mayor complejidad, la recuperación puede prolongarse durante varias semanas.

Cuánto durará la recuperación del papa León XIV antes de viajar a la Argentina

El tiempo de recuperación depende de factores como la técnica quirúrgica empleada, la extensión del tejido extraído y la evolución clínica del paciente. En términos generales, algunas resecciones pulmonares pueden requerir internaciones cercanas a diez días.

Sin embargo, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que el período posoperatorio previsto para León XIV será de aproximadamente una semana.

La intervención se realizará a menos de un mes del viaje apostólico que el Pontífice tiene programado por América Latina, entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

La visita a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Hasta el momento, el Vaticano no comunicó modificaciones en el itinerario, aunque la posibilidad de cumplir con todas las actividades dependerá de la evolución médica del Papa.