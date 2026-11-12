Argentina cuenta con la comunidad más grande del mundo de apoyo a refugiados: la historia de los Ponchos Azules

El movimiento fue impulsado por la Fundación ACNUR Argentina y brinda protección a las personas desplazadas. En el país cuentan con más de un millón de miembros. El 15 de noviembre celebran su día.

ACNUR Argentina conmemorará este 15 de noviembre el Día de los Ponchos Azules , un movimiento que reúne a más de un millón de personas comprometidas con quienes debieron abandonar sus hogares para escapar de guerras, conflictos y persecuciones . El país cuenta con la comunidad más grande del mundo en apoyo a las personas refugiadas . En el marco de la visita de León XIV a la Argentina, tres mujeres representaron a personas migrantes y refugiadas ante el Papa.

La fecha busca reconocer el compromiso de esta comunidad y renovar el llamado a acompañar la tarea de la Agencia de la ONU para los Refugiados. La iniciativa apunta a transformar la solidaridad en acciones concretas para asistir a quienes necesitan encontrar un lugar seguro donde reconstruir sus vidas.

La conmemoración coincide con el aniversario de la adhesión de la Argentina a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados , formalizada el 15 de noviembre de 1961. La incorporación al marco internacional de protección reafirmó una tradición de hospitalidad que también forma parte de la historia de numerosas familias argentinas, cuyos antepasados llegaron al país escapando de guerras, hambre y persecuciones.

La iniciativa adquiere especial relevancia frente a la dimensión de las crisis humanitarias actuales. Según los datos difundidos por Fundación ACNUR Argentina, más de 117 millones de personas se encuentran desplazadas por la fuerza en el mundo, entre ellas 45 millones de niños y niñas .

ACNUR trabaja en la protección y asistencia de personas obligadas a huir de sus hogares por conflictos armados, guerras, persecuciones y situaciones de violencia generalizada . En ese escenario, el respaldo de comunidades como los Ponchos Azules resulta clave para visibilizar las emergencias, movilizar recursos y sostener las respuestas humanitarias.

El movimiento se identifica con dos símbolos: el color azul, asociado a las Naciones Unidas y a ACNUR, y el poncho, una prenda tradicional argentina que representa abrigo, protección y refugio. La combinación busca transmitir la idea de una sociedad que extiende la mano y acompaña a quienes necesitan una oportunidad para comenzar de nuevo.

"Con más de 117 millones de personas desplazadas en todo el mundo y emergencias humanitarias que día a día se agravan, como lo que está sucediendo en Yemen o Sudán, el apoyo de los Ponchos Azules se vuelve indispensable. Por eso, este 15 de noviembre queremos reconocer a quienes ya son parte de esta comunidad e invitar a más personas a sumarse para que, entre todos, podamos acercar otra oportunidad a quienes lo perdieron todo escapando para salvar sus vidas", expresó Paula Martínez Álvarez, directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina.

La historia de las refugiadas que participaron de la misa del Papa León XIV

La solidaridad y la integración de las personas refugiadas también tuvieron un lugar destacado durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El 9 de noviembre, tres mujeres migrantes y refugiadas que viven en el país participaron de uno de los momentos centrales de la misa celebrada en Buenos Aires, cuando acercaron al altar las ofrendas en representación del trabajo y el compromiso de sus comunidades.

Martine, Milanya y Mireille cuentan su experiencia tras representar a personas migrantes y refugiadas ante el Papa León XIV. Fundación ACNUR Argentina

Entre ellas estuvo Martine Kyakimwa Kitsa, oriunda de la República Democrática del Congo, quien llegó a la Argentina en 2012 junto a su esposo y tres de sus diez hijos, escapando de la violencia y la inseguridad de su país. Dos años más tarde, con el acompañamiento de ACNUR, logró reunirse con el resto de su familia.

También participaron mujeres provenientes de Venezuela y Haití. Su presencia buscó reflejar el aporte de las personas migrantes y refugiadas a la sociedad argentina, además de los valores de hospitalidad e integración que promueve la iniciativa.

"Me llevo la felicidad, los abrazos de la gente y la palabra del Papa, la bendición", expresó Martine tras la celebración. Su historia representa una de las experiencias que busca visibilizar el movimiento: la de quienes llegan al país después de atravesar situaciones extremas y encuentran una oportunidad para reconstruir sus vidas.

Artistas y referentes que acompañan a los Ponchos Azules

La comunidad también cuenta con el respaldo de figuras del espectáculo, la cultura y el deporte. Juan Carlos Baglietto, Eleonora Wexler, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Nahuel Pennisi, León Gieco, Sandra Mihanovich, Paula Pareto, Florencia Otero, Georgina Barbarossa, Claudia Villafañe, Marcela Kloosterboer, Florencia Bertotti, Germán Tripel y Benjamín Vicuña son algunos de los referentes que se sumaron a la iniciativa.

Osvaldo Laport, embajador de Buena Voluntad de ACNUR, también acompaña la causa y destacó la importancia de generar redes de contención para quienes deben abandonar sus hogares.

"Cuando alguien tiene que dejar su casa, su familia y todo lo que conoce para salvar su vida, necesita saber que no está solo. Ser un Poncho Azul es tender una mano, ponerse en el lugar del otro y demostrar que siempre hay espacio para recibir y acompañar. Me llena de orgullo ser parte de una comunidad que elige estar presente para quienes más lo necesitan", sostuvo.

A través de esta iniciativa, Fundación ACNUR Argentina busca ampliar la participación ciudadana y fortalecer el acompañamiento a las personas desplazadas. Quienes quieran sumarse a los Ponchos Azules o conocer más sobre la propuesta pueden ingresar a www.ponchosazules.org.