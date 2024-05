Donald Trump analiza contratar a Elon Musk como asesor si gana las elecciones de EEUU

Donald Trump analiza contratar al multimillonario Elon Musk como asesor político si gana las elecciones de EEUU de noviembre y vuelve a la Casa Blanca. El periódico The Wall Street Journal dio a conocer este miércoles la posible llegada de Musk, que dirige la plataforma de medios sociales X, a un eventual gobierno del expresidente.

Musk, que dirige la plataforma de medios sociales X, así como SpaceX y Tesla, ha hablado con el diario sobre la forma en que podría influir en las políticas económicas y de seguridad fronteriza. El WSJ también dijo que Musk informó a Trump sobre su campaña de influencia en curso destinada a convencer a poderosos líderes empresariales estadounidenses de que no apoyen al presidente demócrata Joe Biden, quien le venció en los comicios de 2020 y busca un segundo mandato.

Esas conversaciones, que incluyeron al inversor multimillonario Nelson Peltz, también incluyeron discusiones sobre la financiación de un "proyecto basado en datos para prevenir el fraude electoral", dijo el medio, añadiendo que no se conocían más detalles.

Elon-Musk Reuters

Donald Trump analiza contratar a Elon Musk como asesor

Los representantes de Trump y Musk no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios. Los representantes de la campaña de Biden tampoco contestaron de inmediato.

El portavoz de la campaña de Trump, Brian Hughes, dijo a The Wall Street Journal que sólo el candidato republicano decidirá "qué papel juega un individuo en su presidencia". El diario detalló que Musk no respondió a sus peticiones de comentarios.

En marzo, tras una reunión con Trump en Florida, Musk -una de las personas más ricas del mundo- dijo que no le donaría dinero ni tampoco a Biden. En su lugar, pretende "utilizar su influencia (...) para ayudar a derrotar a Biden galvanizando el apoyo de aliados influyentes", dijo el diario, citando a una persona familiarizada con sus ideas.

En los últimos años, Musk se ha acercado más al Partido Republicano. El multimillonario ha dicho, sin pruebas, que Biden está permitiendo intencionadamente que los inmigrantes crucen la frontera entre Estados Unidos y México, y ha respaldado comentarios antisemitas en X, aunque ha negado serlo.

Aunque ha criticado públicamente las políticas de Biden sobre inmigración, vehículos eléctricos y aranceles, Musk no ha anunciado ningún respaldo formal a nadie en la contienda de noviembre y Trump ha dicho que no sabía si contaba con el apoyo del multimillonario.

Donald-trump-2.jpg

Donald Trump y Elon Musk, de la cruenta pelea pública a un posible vínculo político

Cabe recordar que en el año 2022 ambos mantuvieron una cruenta pelea pública que incluyó una recomendación del dueño de Tesla y SpaceX a Trump para que se "retire de la política". El magnate le respondió en duros términos, recordando una presunta visita del multimillonario a la Casa Blanca para pedir subsidios.

“No odio al hombre, pero es hora de que Trump cuelgue el sombrero y navegue hacia el atardecer. Los demócratas también deberían cancelar el ataque, no hacer que la única forma de sobrevivir de Trump sea recuperar la presidencia”, disparó en aquel momento Musk, quien por entonces defendía la postulación presidencial por el Partido Republicano de Ron DeSantis, otrora rival del expresidente.

Además, el jefe de SpaceX y Tesla resumió la administración Trump (2017-2021) como un momento en que hubo “mucho drama”.

El expresidente de Estados Unidos no tardó y le respondió al empresario desde Truth Social, la red que él creó luego de haber sido expulsado de la plataforma del pajarito. Periodistas de Bloomberg compartieron la captura de la red social de Trump en Twitter.

“Cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca pidiéndome ayuda en varios de sus muchos proyectos subsidiados, fueran carros eléctricos que no llegan muy lejos, autos sin conductores que chocan o cohetes que no van a ningún lado, con subsidios sin los cuales él no tendría valor, y diciéndome cuán fanático de Trump y republicano era. Yo podría haberle dicho ‘arrodillate y suplicá’, y lo hubiese hecho”, expresó.